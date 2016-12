Modetiere auf dem Weg zu Zoo-Lieblingen Eine Hörnchenart wurde getauscht. Die Neuankömmlinge überzeugen durch ihre Ausdauer und ihr süßes Aussehen.

Klein, flink und vor allem total putzig: Die neuen chinesischen Baumstreifenhörnchen lassen sich am besten beobachten, wenn sie fressen. Eine Birne steht auch mal auf dem Speiseplan. © Sven Ellger

Huch! Was’n’hier los? Von links nach rechts und hoch den Ast und alles mit einem Affenzahn. Kaum kommt der Besucher hinterher, der Action in der Voliere zu folgen. Ruhepause ist hier ein Fremdwort. Ganz anders als vorher.

Da gab es kaum etwas zu beobachten. Dabei versprachen die Gleithörnchen wilde Manöver. Haben sie doch zwischen ihren Vorder- und Hinterpfoten eine spezielle Haut, die sie aufspannen, wenn sie von Ast zu Ast springen. Was dann ein bisschen wie fliegen aussieht. Nur gesehen hat es kaum jemand, erzählt Zoo-Kurator Matthias Hendel, „weil die Gleithörnchen nachtaktiv sind und am Tag fast die ganze Zeit in ihren Kisten waren“. Zudem ist es schwierig, neue Tiere dieser Art zu beschaffen. Deshalb hat sich der Zoo für chinesische Baumstreifenhörnchen entschieden.

Die sind seit Kurzem da und machen ordentlich Betrieb. Zwei Männchen, dieses Jahr geboren, aus dem Zoo Aue und zwei Weibchen von 2015 von einem privaten Züchter. Mit den niedlichen, kleinen Flitzern folgt der Dresdner Tierpark einem Trend: Die Streifenhörnchen seien voll in Mode, sagt Hendel und für viele Zoos so etwas wie eine neue Lieblingsart. Die Tiere sind sehr sozial, leben problemlos in einer Gruppe, vor allem aber sind sie tagaktiv. Weil sie fast unentwegt auf Achse sind und dazu überaus putzig, dürften die Chinesen schnell zu Favoriten vor allem jüngerer Zoogäste werden, ist sich Hendel sicher.

Ihre Haltung ist recht einfach. Die alte Voliere brauchte kaum umgestaltet zu werden. Die Streifenhörnchen haben ein neues Dach bekommen und außerdem Schlafplätze. Aber sie sind sowieso die meiste Zeit draußen, auch im Winter. Zu fressen bekommen sie überwiegend eine Körnermischung, dazu Obst, etwas Gemüse, mal ein Ei und Ministücken gekochtes Fleisch – als Ersatz für Insekten, die sie in freier Wildbahn in China, Myanmar oder Vietnam verspeisen. An den kalten Tagen gibt es zudem ab und zu eine Nuss. Wenn sich die Nager an ihrem Futter zu schaffen machen, können sie in Ruhe studiert werden.

Geht es nach Hendel, wächst die Gruppe im nächsten Jahr noch. Für acht bis zehn Tiere wäre Platz. Nachwuchs ist erwünscht. „Unser Ziel ist es, dass die Hörnchen irgendwann auf die Hand kommen und sich füttern lassen.“ Das wäre ideal für den Tierpflegertreff – und für die Kinder, die die neuen Modetiere dann aus nächster Nähe beobachten könnten.

zur Startseite