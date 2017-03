Modernisierung im Schuhhaus Doreen Dreßler will das Geschäft in Ebersbach umbauen. In dieser Zeit bleibt es geschlossen. Verkaufen wird sie trotzdem.

Neue Schaufenster hat das Schuhhaus Dreßler in der Marktstraße bekommen. „Das ist der Auftakt zu einigen Modernisierungen, die wir in diesem Jahr vorhaben“, informiert Doreen Dreßler, die Inhaberin des Geschäftes inEbersbach.

Im Sommer, voraussichtlich im Juli und August, wird das Schuhhaus eine neue Deckenverkleidung im Laden erhalten. Die ist nötig, weil die jetzige noch aus der HO-Zeit vor der Wende stammt und die Decke nicht dämmt. Das verursacht Wärmeverluste. Die Verkleidung wird dann auch das Gewicht der neuen Beleuchtung tragen können, so Frau Dreßler. Weiter vorgesehen sind die Erneuerung von Fußboden, Regalen und Warenträgern. Im Bereich der Kinderschuhe stehen die größten Veränderungen bevor. „Dort wird eine Wand entfernt, damit die Verkaufsfläche fast verdoppelt werden kann“, so die Chefin des Schuhhauses.

Für die Zeit des Umbaus wird das Geschäft geschlossen. Doreen Dreßler möchte in diesen Wochen dennoch für die Kunden da sein und plant daher, den Schuhverkauf in einem Ausweichobjekt fortzusetzen. Welches, das stehe noch nicht fest. In der Bahnhofstraße in Ebersbach zum Beispiel seien etliche Läden leer, die man nutzen könnte, sagt die Geschäftsfrau.

