Modernisierung abgeschlossen – vorerst Die Oberschule hat sich in den vergangenen 30 Jahren zum Vorzeigeobjekt gemausert. Dabei lief nicht immer alles glatt.

Das Fachkabinett für Technik und Computer ist am Montag mit einer interaktiven Tafel ausgestattet worden. Nun hat Lehrer Ullrich Kuba die Möglichkeit unter anderem Zeichnungen – hier eine für Untersetzer, die durch Tiefziehen gefertigt werden – problemloser an die Wand zu projizieren. © Dietmar Thomas

Die Vision einer zukunftsfähigen und modernen Schule hat Schulleiter Jürgen Köber bis zum Schluss verfolgt. Seit 30 Jahren steht die Bildungseinrichtung an der Pestalozzistraße. Viel hat sich seitdem verändert. Die neueste Errungenschaft: „Am Montag haben wir auch das letzte Klassenzimmer mit einer interaktiven Tafel ausstatten können“, freut er sich. Vor vier Jahren wurde mit der Anschaffung begonnen. 19 waren es noch zu Beginn des Schuljahres. „Es fehlten fünf Stück. Dank einer beeindruckenden Hilfs- und Spendenbereitschaft ist uns die Anschaffung im Jubiläumsjahr gelungen. Mehr als 20 000 Euro waren zusammengekommen“, so Köber. Damit habe die Schule ein Alleinstellungsmerkmal im Altkreis. Und das nicht zum ersten Mal. Zu DDR-Zeiten habe die Waldheimer Einrichtung, die seit 30 Jahren an der Pestalozzistraße steht, bereits als Vorzeigeschule gegolten.

1983 sei erstmals in der Stadtverordnetenversammlung über eine neue Schule debattiert worden. Mit Erfolg: Am 19. Juni 1986 kam es zur feierlichen Grundsteinlegung. „Am 27. März wurde die Schule – ein standardisierter DDR-Typ – übergeben, obwohl der Eingang nur ein Provisorium war“, so Köber. 554 Schüler sowie mehr als 30 Lehrer und Erzieher nahmen die neuen Räume in Beschlag. Das Manko: Es gab weder brauchbare Außenanlagen noch eine Turnhalle. Das änderte sich erst kurz vor der Wende: 1988 wurde die Sporthalle fertig, 1989 entstanden zwei separate Schulhöfe sowie ein Schulgarten.

Halligalli auf dem Schulhof

Schulhof und Turnhalle sind mittlerweile nochmals saniert worden. Auf dem Gelände feierten am Donnerstag die Mädchen und Jungen ausgelassen. Sie konnten ausschlafen, denn der Schultag begann für sie erst um 13 Uhr. Sie trugen ein Volleyballturnier aus, konnten sich in Staffelwettbewerben messen und verschiedene Vorführungen zeigen beziehungsweise anschauen.

Steter Kampf um Bushaltestelle

Das Schulhaus besteht aus drei Gebäuden, die mittlerweile miteinander verbunden sind. Sie beherbergen 24 Unterrichtsräume, sieben Fachkabinette sowie weitere Zimmer, beispielsweise die Sanitäreinrichtungen. Diese sind, ebenso wie das gesamte Haus, barrierefrei. Es gibt einen Aufzug, über den alle Zimmer erreichbar sind.

Der Komfort für die Schüler sowie deren Sicherheit ist ein zentrales Anliegen von Kollegium und Stadtverwaltung. Dennoch wurde zunächst eine Bushaltestelle vor der Schule entfernt. „Wir hatten zunächst vergebens um den Erhalt gekämpft, später um den Wiederaufbau“, so Schulleiter Jürgen Köber. Seit Oktober 2012 gibt es wieder eine Haltestelle. „Der Anteil der Schüler, die den Bus nutzen, liegt bei über 50 Prozent“, begründete er die Notwendigkeit der Haltestelle.

Seit der Wende seien fünf Millionen Euro in die Modernisierung der Schule samt Turnhalle und Sportplatz geflossen, so Köber. Der Großteil wurde für die Sanierung der Gebäude aufgewendet. Im kommenden Jahr soll das restliche Außengelände in Ordnung gebracht werden, kündigte er an. Kostenpunkt: rund 150 000 Euro.

2 100 Schüler wurden in den vergangenen 30 Jahren „ins wahre Leben entlassen“, so Köber. Zu Spitzenzeiten seien 630 Schüler in 26 Klassen unterrichtet worden. Im Schuljahr 2009/10 waren es lediglich 245. „Damals gab es einen gnadenlosen Überlebenskampf aller Mittelschulen. Doch unsere Einrichtung war die einzige im Kreis, die bereits 2005 eine Standortgarantie bekommen hatte“, sagte er. Inzwischen steige die Schülerzahl stetig. „Seit drei Jahren sind wir durchgängig dreizügig bis Klasse 9“, so Jürgen Köber. Dieser Trend setze sich fort. Deshalb bleibe eine Erweiterung „notwendig und akut“.

zur Startseite