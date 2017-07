Moderner Schiebock für den Altmarkt

Tom Tabbert (links) und Steffen Aurin montieren den Schiebock vor dem Rathaus. © Wolfgang Schmidt

Ein stilisierter Schiebock mit dem @-Zeichen als Rad ist seit Montag auf Bischofswerdas Altmarkt zu sehen. Steffen Aurin, Inhaber der gleichnamigen Kunstschmiede in Schönbrunn, und Lehrling Tom Tabbert montierten den Hingucker auf dem Infoterminal vor dem Rathaus. Es ist der Beitrag der Kunstschmiede Aurin im laufenden Wettbewerb, der die für Bischofswerda typische Schubkarre stadtweit sicht- und erlebbar machen will.

Der Schiebock in den Stadtfarben Blau und Gold bleibt Eigentum von Steffen Aurin. Er überlässt ihn der Stadt als Dauerleihgabe kostenfrei. Der Schiebock ist feuerverzinkt und soll mindestens die nächsten 30 Jahre halten. „Als wir den Schiebock-Wettbewerb im vergangenen Jahr ins Leben riefen, hatten wir nicht erwartet, dass es so tolle Ideen gibt“, sagte Tierparkleiterin Silvia Berger, zugleich Jurymitglied, am Montag. Die Arbeit der Kunstschmiede Aurin stehe, so wie weitere Wettbewerbsarbeiten, für Nachhaltigkeit.

Steffen Aurin arbeitet derweil an weiteren Schieböcken, darunter auch für einen Hausbesitzer, der an seinem Gebäude eine Bischofswerda-typische Hausnummer anbringen möchte. Daraus entstand ein Prototyp, der sich für jedes Gebäude variieren lässt. Die Hausnummer wird dabei auf der Ladefläche des Schiebocks befestigt. Ab 80 Euro ist eine solche Hausnummer aus der Kunstschmiede zu haben. (SZ)

