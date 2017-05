Moderne Lichttechnik statt Neonröhren 24 sächsische Kommunen werden auf ihrem Weg begleitet, sinnvoll Ressourcen zu nutzen. Roßwein ist eine davon. Leisnig hat da schon Erfahrungen gesammelt.

Gröditz, zwischen Riesa und Elsterwerda gelegen, ist eine Kleinstadt wie Roßwein. Dort ist es seit 2015 durch eine Reihe nichtinvestiver Maßnahmen gelungen, mehr als 80 000 Euro Energiekosten zu sparen. Das ist unter anderem durch die Optimierung der Heizungssteuerung oder die Anpassung von Verträgen gelungen. Solche Ergebnisse würden auch der Roßweiner Kämmerin Heidi Roßberger gut gefallen. Und zumindest der Startschuss für ein kommunales Energiemanagement ist bereits gefallen: Michael Klöden vom Ordnungsamt hat sich zum Energiemanager qualifiziert (DA berichtete).

Angeleitet wird er bei dieser neuen Aufgabe von Experten der Sächsischen Energieagentur Saena GmbH. Das ist ein unabhängiges Kompetenz- und Beratungszentrum, dessen Gesellschafter der Freistaat und die Sächsische Aufbaubank (SAB) sind. „24 Kommunen werden bis 2019 beim Energiemanagement weiter begleitet“, teilte Gregor Hillebrand von der Saena mit. Roßwein ist die einzige Kommune aus der Region Döbeln, die bei diesem neuen Projekt dabei ist. Wie diese Begleitung aussieht, kann Hillebrand in etwa auch schon umreißen: Es soll weitere praxisnahe fachliche Weiterbildungen und Netzwerktreffen geben. Außerdem ist geplant, die Nutzer zu sensibilisieren. So könnten Schüler und Mitarbeiter der Verwaltung eingeladen werden, um sie anzuregen, die Heizungen vorm Wochenende herunterzudrehen.

An einer Betriebsoptimierung der städtischen Liegenschaften wird bereits gearbeitet. Wie Klöden den Mitgliedern des Technischen Ausschusses und nachfolgend auch den Stadträten vorstellte, wurden in allen Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Turnhallen oder auch den Feuerwehrgerätehäusern die Verbrauchsdaten erfasst. Dabei stellte Klöden fest, dass benachbarte Einrichtungen oft zusammen an einem Stromzähler hängen – die Kita in Gleisberg und der benachbarte Sportplatz beispielsweise. Spitzenabnahmezeiten können allerdings nicht zugeordnet werden. Daher ist es für eine konkrete Einzelerfassung notwendig, hier und da etwas an den Installationen zu ändern.

Ziel der Klein-Klein-Arbeit soll Klöden zufolge sein, den Kohlendioxid-Ausstoß, den Energieverbrauch und die Kosten insgesamt zu senken. Im Moment rechnet der Energiemanager damit, dass es durch umsichtige Nutzung, neue Regler und andere Systeme gelingen könnte, zehn bis 20 Prozent weniger zu verbrauchen. Dafür müssen nicht immer viele Tausend Euro in die Hand genommen werden. So gibt es in einigen Turnhallen noch Neonröhren. Ein Austausch durch moderne Lichttechnik könnte nicht nur weniger Kosten verursachen, sondern den Sportlern vielleicht auch noch bessere Bedingungen bieten.

Wo wie viel Energie verbraucht und wo durch welche Maßnahmen wie Isolierung, Fenstertausch oder neue Steuerung gespart werden kann, das hat Leisnig schon 2012 in einem Klima- und Umweltschutzgutachten für die Stadt ermitteln lassen. Die Bewertungen damals gingen allerdings über die Kommune hinaus. Auch die Wirtschaft (Windkraftanlagen) sind betrachtet worden oder was private Haushalte tun können, um weniger Energie zu „verpulvern“.

Darauf allerdings kann die Kommune kaum Einfluss nehmen. Sie selbst schaut seitdem aber durchaus, was sie tun kann, um effizienter zu arbeiten. „Wir haben uns zum Beispiel ein Hybrid-Fahrzeug angeschafft“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Auch bei der Heizungserneuerung in der Oberschule sei darauf geachtet worden, Sparpotenziale zu nutzen. Das Gleiche soll bei der Heizungsumstellung im Sportkomplex an der Chemnitzer Straße passieren, wo allerdings noch die Abstimmungen laufen.

Gute Erfahrungen hat Leisnig dem Rathauschef zufolge bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gemacht. Das Pilotprojekt mit dem Energieversorger Envia in Brösen sei für ihn erfolgreich gelaufen. „Wir sparen dadurch. Deshalb setzen wir die Technik ein, wenn sich weitere Erneuerungen notwendig machen“, so Goth. Auch auf anderen Gebieten will Leisnig die Handlungsempfehlungen aus dem Gutachten im Auge behalten, sich dazu auch von Fachleuten beraten lassen. Dafür gibt es häufig Fördergeld. Das möchte Leisnig gern dafür nutzen.

