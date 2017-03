Moderne Behandlung in historischem Haus Nach Schließungsabsichten und dem Kampf um Arbeitsplätze hat das Fachkrankenhaus seit zehn Jahren eine gesicherte Zukunft.

Dr. Rudolf Lehle hielt die Festrede in Bethanien. © André Braun

Das äußere Erscheinungsbild des Fachkrankenhauses Bethanien in Hochweitzschen ist ein flächenhaftes Kulturdenkmal. „Der Unterbringungskomfort, die Techniken und Methoden im Inneren sind aber der heutigen Zeit verpflichtet“, so Dr. Rudolf Lehle, Ärztlicher Direktor von Bethanien. Er hielt die Festrede zum zehnjährigen Bestehen der Diakoniegesellschaft Mitteldeutschland gGmbH als Träger des Fachkrankenhauses.

„Ich denke, wir können stolz und zuversichtlich sein angesichts der hier offenkundigen, modernen und glanzvollen Entwicklung dieses Standortes. Der Erfolg zeigt sich an der hohen Auslastung dieses Hauses. Die liegt bei 97 Prozent“, so der Ärztliche Direktor. Es sei ein Ausdruck von Humanität einer Gesellschaft, psychisch kranken Menschen keine anderen Bedingungen der Behandlung zu bieten als körperlich Kranken. „Das haben wir für Hochweitzschen und für Mittelsachsen erreicht“, so Lehle. Er beleuchtet die Entwicklung dieses Hauses in den letzten zehn Jahren. „Es ist die Zeit seit dem Verkauf durch den Freistaat an die gemeinnützige Trägergesellschaft“, sagte der Ärztliche Direktor. Nach der Wende mussten die Mitarbeiter des Krankenhauses um dessen Erhalt bangen. Mit dem ersten sächsischen Landespsychiatrieplan von 1993 sollte das Haus bis zum Jahr 2000 geschlossen werden. Dem früheren Landrat Dr. Manfred Graetz war es maßgeblich zu verdanken, dass das Krankenhaus und die Arbeitsplätze erhalten blieben. „Mit dem Grundsatzbeschluss im Krankenhausplanungsausschuss vom 3. März 2000 wurde der Erhalt gesichert. Jedoch hing für viele Mitarbeitende der Plan von 66 Betten als das Schwert des Damokles über der Einrichtung“, so Lehle. Er beschrieb die Unsicherheit, die die Mitarbeiter mit dem im Jahr 2005 gescheiterte Trägerwechsel vom Freistaat zu einem großen privaten Krankenhausträger und einer Rückabwicklung zum Freistaat hatten. „Deshalb waren alle froh und zuversichtlich, als 2007 ein gemeinnütziger Träger antrat, dieses Haus zu entwickeln und nicht zu schließen.

„Und so darf ich als Zeitzeuge erklären, es war und ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Lehle. Der Theologische Geschäftsführer Michael Veihelmann würdigte das Wirken des ehemaligen Geschäftsführers Siegfried Ziegler, der die Entwicklung der Einrichtung möglich gemacht und sie maßgeblich gestaltet habe. Mit Unterstützung des Freistaates wurden in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in das Fachkrankenhaus investiert. Mit 187 Mitarbeitern im Krankenhaus und weiteren 37 Mitarbeitern in der Management und Service Gesellschaft ist Bethanien ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

