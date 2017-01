Modern, Mobil, Mücke-Ring Die Seeg will das Potenzial des Wohngebiets nutzen und baut den ersten Wohnblock um. Doch das ist nur der Anfang.

Die Häuser am Mücke-Ring werden sich in den nächsten Jahren verändern. Los geht es mit neuen Balkonen, Fahrstühlen und Wärmedämmung bei Hausnummer 8. Über die Pläne informiert Seeg-Chefin Birgit Richter (Mitte) ihre Mieter Claus Holler (l.) und Monika Rudolph. © Claudia Hübschmann

Plötzlich wird 20 Prozent mehr Miete fällig. Für viele ist das eine grausige Vorstellung. Nicht so für Claus Holler und Monika Rudolph. Die beiden wohnen im ersten Geschoss eines Blocks am Albert-Mücke-Rings. „Und das schon, seit es die Häuser hier gibt, nämlich 1978“, klärt Rudolph auf. Claus Holler nickt und sagt, warum er die noch in diesem Jahr anstehende Mieterhöhung durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg sogar positiv sieht: „Endlich passiert etwas und das Wohngebiet wird modernisiert. Wenn das Viertel zum Leben erweckt und die Mieter über Bauvorhaben des Vermieters gut informiert werden, dann muss man nicht meckern.“

Beides sieht Holler für die bereits begonnenen Modernisierungsvorhaben des Vermieters gegeben. Dieser möchte den Mücke-Ring zur attraktiven „Gartenstadt“ umbauen. Dafür wird die Seeg zunächst 1,7 Millionen Euro investieren. Mit dem Geld werden als erster Schritt die Häuser mit den Nummern 8 bis 8 b modernisiert. „Wir bauen in den beiden außenliegenden Aufgängen jeweils einen Fahrstuhl ein. Außerdem bekommen alle Wohnungen einen Balkon, viele der jetzt leer stehenden eine neue Wärmedämmung“, erklärt Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter. Teilweise werden sogar Wände oder Bodenplatten rausgerissen, um die Grundrisse einiger Wohnungen zu verändern. Im gesamten Haus wird zudem der Brandschutz verbessert. Insgesamt elf Baufirmen sollen an dem Projekt beteiligt sein – die meisten aus Meißen und Umgebung.

Das dieses großangelegte Vorhaben dringend nötig ist, um den Standort Mücke-Ring attraktiver zu machen, wird anhand des aktuellen Leerstands deutlich. „Insgesamt stehen im gesamten Wohngebiet 60 Wohnungen leer. In dem Block, wo jetzt die Bauarbeiten beginnen, sind es etwa jede Dritte“, sagt Birgit Richter. Zusammen mit Stadtoberhaupt Olaf Raschke (parteilos) habe man längst erkannt, welches Potenzial in dem Wohngebiet stecke. Da inzwischen mehr Menschen nach Meißen als von hier weg wollen, könne man nun dementsprechend tätig werden.

„Die Bedingungen könnten besser nicht sein“, sagt Olaf Raschke. Eine gute Busanbindung, die Nähe zum Radweg und die tolle Lage nahe des Landschaftsschutzgebietes Nassau seien gute Voraussetzungen. Daher lohne es sich, das Gebiet jetzt „flott“ zu machen. Damit reagiere die Stadt auch auf Anfragen von Wohnungssuchenden, die gerne am Stadtrand und am liebsten „im Grünen“ wohnen wollen. „Diese Möglichkeit schaffen wir nun. Damit verhindern wir, dass diese Interessenten sich in den Gemeinden umgucken, die nicht zu Meißen gehören, halten sie in unserer Stadt“, so Raschke.

Kritisch sieht das Vorgehen der Seeg der Mieterverein Meißen und Umgebung. „Es ist kein Geheimnis, dass in den Häusern am Mücke-Ring viele alte und sozial schwächere Menschen wohnen. Sie sind durch die Vereinbarungen, die ihnen Preiserhöhungen bescheren, verunsichert“, sagt Vorstandsmitglied Eyk Schade.

Einige hätten sich deshalb auch beim Mieterverein gemeldet. Er persönlich habe den Eindruck, dass die Seeg ihr Stammklientel immer häufiger vernachlässige – um teuerere Wohnungen für neue Mieter zu schaffen. Gegen Modernisierung habe er nichts einzuwenden. „Aber dann muss im Nachhinein auch alles passen und nicht, wie zuletzt am Fellbacher Bogen, plötzlich festgestellt werden, dass in einigen Wohnungen die Heizung nicht funktioniert“, so Schade. Am Fellbacher Bogen hatte die Seeg zuletzt ebenfalls einen alten Wohnblock modernisiert.

Tatsächlich, räumt Birgit Richter ein, werden die Miete steigen. In den modernisierten Wohnungen auf circa 6,80 Euro, in den restlichen auf etwa 5,20 Euro. Die Erhöhungen hingen dort auch mit den steigenden Betriebskosten wegen der neuen Aufzüge zusammen. Allerdings seien alle Mieter rechtzeitig informiert worden. Das bestätigen auch Claus Holler und Monika Rudolph. Die Vermietung der sanierten Wohnungen soll bereits am Jahresende beginnen. Anschließend will die Seeg nach und nach auch andere Häuser am Mücke-Ring erneuern, eventuell sogar neu bauen.

