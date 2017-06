Moderator drehte zwei Strafrunden Die Arnsdorfer Grundschule war Drehort für eine MDR-Sendung. Die 1 000-Euro-Frage wurde leider verfehlt.

zurück Bild 1 von 2 weiter MDR-Moderator Mario D. Richardt (Mitte) stellt sich auf die erste Strafrunde ein. Die Arnsdorfer Feuerwehr war zur Begleitung abgestellt. Die zweite Runde fuhr er dann alleine. Die dritte Runde wurde ihm erlassen. © Bernd Goldammer MDR-Moderator Mario D. Richardt (Mitte) stellt sich auf die erste Strafrunde ein. Die Arnsdorfer Feuerwehr war zur Begleitung abgestellt. Die zweite Runde fuhr er dann alleine. Die dritte Runde wurde ihm erlassen.

Ein dramatischer Moment. Ines Müller aus Arnsdorf (2.v.r.) und Rebecca Rödig aus Fischbach vor der 1 000- Euro-Frage. Leider verfehlten sie das Ziel.

Arnsdorf im Fernsehen. Es handelt sich um eine Aufzeichnung für die MDR-Sendung „Mach dich ran“ mit Mario D. Richardt. Ausgestrahlt wird sie am 18. September. Der Pavillon an der Arnsdorfer Grundschule ist brechend voll. TV-Kameras sind aufgebaut. Die Zuschauer haben Kärtchen ausgefüllt, die später eingesammelt werden. Denn der Clou ist: Auf diesen Kärtchen schätzen die Zuschauer, wie viel Zeit der Moderator für die Ausführung seiner Aufgabe brauchen wird. Wer sich gut schlägt, bekommt die Chance, die 1 000-Euro-Frage der Sendung zu beantworten. Doch zuerst kommt die Verlesung einer Aufgabe. Diesen Job hat Matthias Werner der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Arnsdorf übernommen. Ein Team des MDR hat sie sich ausgedacht. Diesmal soll Moderator Mario D. Richardt auf einem schmucken Roller aus dem MDR-Fuhrpark steigen und durch den Arnsdorfer Schulpavillon pendeln. Es geht dabei um die richtige Zuordnung von sechs verschiedenen Furnierarten. Wenig später legt Matthias Wähner ein Schild mit der Furnieraufschrift auf den Tisch. Der Moderator rollt zum Auswahltisch an der gegenüberliegenden Seite des Pavillons und wählt die dazu passende Musterplatte aus und bringt sie zur Bewertung an den Ausgangspunkt zurück. Dort wartet Furnierexperte Thomas Wähner. Er ist Inhaber einer Arnsdorfer Bau- und Möbeltischlerei und kennt sich aus. Der Moderator bringt Platte für Platte, doch manchmal schüttelt der Tischlermeister den Kopf. Dann ist eine Sonderfahrt angesagt. Das falsche Furnier geht zurück und das richtige kommt ein paar Sekunden später auf den Tisch. Und eine kleine Strafe gibt es obendrauf. Drei Rollerrunden rund um die Grundschule werden ihm aufgebrummt. Von Matthias Werner. Quasi von Amtswegen. Doch der stellvertretende Bürgermeister ist gut drauf. Nach der zweiten Strafrunde begnadigt er den Moderator kurzerhand. Weniger Glück hatten Ines Müller aus Arnsdorf und Rebecca Rödig aus Fischbach. Sie verfehlten die richtige Antwort auf die 1 000-Euro-Frage nur knapp. Als Trostpreis bekamen sie eine rollende Kaffeetasse des MDR .

zur Startseite