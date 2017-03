Moderator auf Minirad Die Turnhalle wurde jetzt zum Drehort. Die Ohorner hatten ihren Spaß.

Moderator Mario D. Richardt erfährt von Ohorns Bürgermeisterin Sonja Kunze, welche Aufgabe er bei den Dreharbeiten für die MDR-Sendung „Mach dich ran“ zu erfüllen hat. © Jonny Linke

Nein, eine sportliche Aufgabe wollte MDR-Moderator Mario D. Richardt diesmal eigentlich nicht erfüllen: „Danach bin ich wieder ewig krank“, witzelte er. Drum herum kam er trotzdem nicht. Ganz klar: „Du bist hier in einer Turnhalle, was hast du erwartet“, erwiderte ein Zuschauer beim Drehtermin für die Sendung „Mach dich ran“ in Ohorn.

Rund 80 Ohorner säumten dort auf Stühlen und Bänken den Schauplatz für die Sendung, um zu erleben, wie sich der Moderator schlägt. Grippegeplagt sei er, ließ Richardt wissen. Auch der Einwand nützte ihm nichts. Von Bürgermeisterin Sonja Kunze erfuhr er, was zu tun ist: Auf einem Minifahrrad war ohne Bodenberührung, eine Strecke samt Wendepunkt unter 22 Sekunden zurückzulegen. Die Zuschauer in der Turnhalle konnten tippen, welche Zeit der Moderator braucht.

Bei der Generalprobe scheiterte der Moderator nach wenigen Metern. Das Publikum hatte seinen Spaß. Doch aufgeben wollte Mario D. Richardt auf keinen Fall. Nachdem das Kamerateam die Begrüßung der Gäste, sowie einige Einstellungen gefilmt hatte, kam der heiße Start. Fünf Minuten Zeit hatte Mario D. Richardt für seine Aufgabe. Ob er es diesmal schafft? Ohne die Spannung auf die Sendung zu nehmen: Der Moderator wuchs sportlich und körperlich über sich hinaus. Für die Gäste der Sendung ein kurzweiliger Nachmittag, bei welchem man eine solche TV-Aufzeichnung mal hautnah erleben konnte.

Für Birgit Ziegenbalg hat es sich im Publikum auf jeden Fall gelohnt. „Ich fand das sehr gut. Es war total spannend mitzuerleben, wie eine solche Sendung entsteht. Sonst sieht man ihn ja nur montags vor dem Fernseher.“ Mit ihrem Tipp zur Fahrzeit des Moderators mit dem Minifahrrad auf dem Parcours lag sie fünf Sekunden daneben. Doch das störte Birgit Ziegenbalg nicht. Auch Ohorns Bürgermeisterin Sonja Kunze freute sich: „Ich bin glücklich, dass wir einen so unterhaltsamen Nachmittag hatten und das so viele Ohorner gekommen sind.“

Die Sendung läuft jeden Montag um 19.50 Uhr. Dort haben der Moderator und sein Team auch eine Tagesaufgabe zu lösen. An die macht sich die Mannschaft ran und hat einen Tag dafür Zeit.

Sendetermin voraussichtlich: 27. März um 19.50 Uhr

