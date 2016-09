Modeo gestohlen und Laube abgebrannt In Zittau wurde am Sonntag ein Mondeo gestohlen und in Großschweidnitz ist eine Gartenlaube abgebrannt

© Fabian Schröder

Zittau. Nachdem im Landkreis Görlitz bereits drei Mondeos mit ähnlichem Zeitwert gestohlen wurden, entwendeten Diebe in der Nacht zu Sonntag in Pethau einen weiteren Ford Mondeo. Das graue Auto mit dem amtlichen Kennzeichen ZI-KY 666 stand an der Blumenstraße. Den Zeitwert des zwei Jahre alten Pkw bezifferte der Eigentümer mit rund 26 000 Euro.

Die Feuerwehren aus Löbau, Ebersdorf, Großschweidnitz und Dürrhennersdorf waren am Sonntagabend in Großschweidnitz im Einsatz. An der Ernst-Thälmann-Straße brannte eine massive Gartenlaube. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, dabei ist ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen. Der Schaden wurde auf etwa 5 000 Euro geschätzt. (szo)

