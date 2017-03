Modenschau statt Abiprüfung Statt Englisch zu pauken, bereitet Max Kunert die Präsentation eines Haute-Couture-Kleides vor.

In einer Industrieruine in Coswig wurde das Kleid in Szene gesetzt. © Ilka Meffert In einer Industrieruine in Coswig wurde das Kleid in Szene gesetzt.

Max Kunert macht in diesem Jahr sein Abi in Coswig. Danach will der Radebeuler Modedesign studieren.

Wie viel Arbeit in einer Modenschau steckt, lernt Max Kunert gerade. Er hat das Kleid geschneidert, sich um die Finanzierung der Show gekümmert, die er selbst moderiert und für die er das Bühnenbild bastelt. Nur das Modeln übernimmt eine Schulfreundin. Für den 18-Jährigen wird es der große Abschluss am Coswiger Gymnasium, wenn er vor etwa 100 Gästen sein Haute-Couture-Kleid präsentiert.

Und das ist nicht weniger aufwendig, als für eine Abiprüfung zu lernen. Als sogenannte besondere Lernleistung wird das Projekt bewertet und Max Kunert ersetzt damit die Prüfungsnote für das Fach Englisch. Dafür reicht es nicht, dass das Model in seiner Kreation kurz über den Laufsteg huscht. Er bastelt auch die passende Kulisse im Foyer des Gymnasiums selbst, hat ein Buch über die Entstehung des Kleides geschrieben, ein Fotoshooting und einen Filmdreh in einer Coswiger Industrieruine organisiert. Bevor die Gäste das zu sehen bekommen, will der 18-Jährige noch kurz über Magermodels referieren. Sein Model sei zwar auch sehr schlank. „Aber sie ist gesund“, betont er. Darauf komme es an.

Im Mittelpunkt steht sowieso das Kleid. Der schwarze Satin und blaue Chiffon passen zum Arbeitstitel: „Gegensätze ziehen sich an“. Ebenso, dass das Kleid in der heruntergekommenen Fabrik in Szene gesetzt wurde.

Entworfen hat er das Kleid, bei dem die Schleppe an eine Hose genäht ist, schon 2014. In den Sommerferien 2015 hat er es dann an der Modeschule genäht. So richtig ausgeführt wurde es aber noch nie. „Wird es bestimmt auch nicht, weil es durch die Shootings etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde.“ Aber auf seinem Abiball im Juni wird er zwei seiner Kreationen live erleben. Zwei Mitschülerinnen haben Kleider bestellt. Er nehme aber auch weitere Anfragen an. Denn was er studieren will, ist klar: Modedesign. Wo allerdings noch nicht.

Für die Esmod Universität in Berlin müsste er monatlich 990 Euro für Studiengebühren plus Materialien aufbringen. Die AMD Akademie Mode & Design ist nicht ganz so teuer und die Atmosphäre habe ihm dort gut gefallen. Auf jeden Fall müsse er sich keine Sorgen machen, nicht genommen zu werden. Denn eines hat er den Mitstudenten voraus: „Ich habe gehört, die meisten hätten noch nie eine Nähmaschine gesehen.“

Bei Max Kunert hingegen ging es schon früh los. Mit 13 begann er zu nähen, besucht einen Kurs, in dem er Entwerfen und Schneidern lernt. Seine Schwester und Freundinnen werden daraufhin mit Kleidern der Marke Kunert ausgestattet. Und eine seiner Roben ist auch schon beim Semperopernball über den roten Teppich gelaufen.

Bis zum Studienbeginn im nächsten Frühjahr will Max Kunert noch ein wenig Reisen, Inspiration suchen, Kleider schneidern, um ein finanzielles Polster anlegen zu können. Er nimmt noch Aufträge an. Nur Männern erteilt er eine Absage. „Es haben schon manche gefragt, ob ich mal einen Anzug oder ein Hemd schneidern kann.“ Mit gehobener Schneiderei hat das für den Radebeuler zu wenig zu tun. „Da hat man nicht so viel Freiraum, wie bei Kleidern.“

Über maxkunert.couture@yahoo.de nimmt Max Kunert Aufträge an.

