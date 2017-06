Modemacher sollen Meissener aufpeppen Die Textildesigner Jörg Ehrlich und Otto Drögsler geben alten Marken neuen Schwung. Jetzt heuern sie bei der Manufaktur an.

Spezialisten für frische Design-Ideen: Der links sitzende Otto Drögsler und sein Gestalter-Partner Jörg Ehrlich sind die neuen Hoffnungsträger der Manufaktur Meissen.

Die Karrierestationen der beiden Herren lesen sich wie ein Ranking großer Modemarken. Chloé in Paris zählt ebenso dazu wie die Boutiquen-Kette Escada. Der in Österreich geborene Otto Drögsler besuchte in Wien die Meisterklasse Karl Lagerfeld und Jil Sander. Sein Compagnon Jörg Ehrlich begann seine Laufbahn als Herrenschneider. Jetzt sollen die beiden Gestalter dem Weißen Gold aus Sachsen einen zeitgemäßen Look verpassen. Ihr Auftrag ist es dem Unternehmen zufolge, mit der Mannschaft vor Ort im Triebischtal neue Produkte entwerfen und letztlich auf dem Markt zu platzieren.

Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen betont, dass damit Kompetenz ins Haus geholt und nicht ausgelagert werde. Offenbar möchte sich der Traditionsbetrieb explizit vom Konzept von Ex-Chef Christian Kurtzke abheben. Auch dieser hatte mit dem Berliner Gestalter Markus Hilzinger Fachverstand von außen zurate gezogen, um mit neuem und frischem Meissener den Markt zu erobern. Hilzinger zeichnet neben dem Geschirr-Dekor „Garden of Borner“ für die mittlerweile weitgehend eingestellte Produktlinie Meissen Home verantwortlich, zu der unter anderem Möbel und Teppiche zählten. Mit der Berliner Modemacherin Frida Weyher hatte Christian Kurtzke zudem das Kleider-Label Meissen Couture gestartet. Auch dieser Ausflug ist Geschichte.

Aus der Manufaktur heißt es, Ehrlich und Drögsler seien explizit für den Porzellan-Bereich angeheuert worden. Ergänzend dazu möchte das Unternehmen weiterhin externe Künstler mit frischen Ideen für Meissen arbeiten lassen. In den letzten Jahr war dies vor allem im Rahmen des sogenannten Art Campus der Fall. So hatte im April 2016 der chinesische Künstler Zhou Chunya dort seinen berühmten Grünen Hund als Plastik herausgebracht.

