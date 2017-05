Modellsport-Tribüne wieder zerstört Für die „Off Razer“ wird der Vandalismus zum Dauerzustand. Die Zerstörungen gefährden nun die Existenz des Vereins.

Dirk Rönsch ist Vorsitzender beim Verein „Off Razer Zittau“. © Rolf Ullmann

An der Modellauto-Rennstrecke der „Off Razer Zittau“ haben unbekannte Täter einen Bauwagen aufgebrochen, eine Spitzhacke entnommen und Teile der Tribüne zerstört. Die Tribüne des Vereins hinter der Skaterbahn an der ›Brückenstraße dient den Modellsportlern als Fahrerstand. „Alle 14 Tage wird hier alles verwüstet“, schimpft Vereins-Chef Dirk Röntsch. Der Vandalismus begann vor einem Dreivierteljahr. Zuletzt räumte der Verein während eines Arbeitseinsatzes auf, jetzt sei wieder alles hin, so der Vereins-Chef. Im Verein sind Modellautobegeisterte aller Altersklassen organisiert, die mit Modellautos auf der selbstangelegten Piste Rennen fahren. Die Tribüne wurde schon mehrfach zerstört. Im Oktober 2013 stand der Holzbau sogar in Flammen. Die Polizei ermittelte damals wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Rennpiste und Fahrerstand wurden in Eigenleistung errichtet. „Sollte es nicht besser werden, müssen wir den Verein auflösen, da es keinen Sinn macht ständig nur zu reparieren und neues Werkzeug zu kaufen“, teilte Röntsch am Dienstag im sozialen Netzwerk Facebook mit und präsentierte die Bilder der Verwüstung. Eine im Sommer geplante Party wird wegen der andauernden Attacken und der daraus entstehen Kosten für die Reparatur wohl ausfallen, so Röntsch gegenüber der SZ.

Am Donnerstag war das inzwischen aufgeräumte Gelände bereits wieder verwüstet, sagte er. (mh)

