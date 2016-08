Modellflieger wehren sich Verkehrsminister Dobrindt möchte die zulässige Flughöhe drastisch reduzieren. Das wäre das Aus für den Modellflug.

Helmut Richter vom MFC Freiberg hat seinen Quadrocopter am Wochenende auf dem Flugplatz des Modellfliegersportclubs (MFSC) Roßwein in Etzdorf aufsteigen lassen. Der 66-Jährige ist einer der bisher reichlich 110 300 Unterzeichner der Petition „Pro Modellflug – Händeweg von unserem Hobby“. Die richtet sich gegen die Pläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt, die Flughöhe von Modellflugzeugen auf 100 Meter zu begrenzen. © André Braun

Surrend schwebt der Quadrocopter, besser bekannt als Drohne, über den Flugplatz in Etzdorf bei Roßwein. Helmut Richter steuert das Gerät über eine Fernbedienung. Er hat sichtlich Spaß an seinem Hobby. Doch die gute Laune könnte ihm bald vergehen. Der 66-Jährige ist Mitglied des Modellflugclubs Freiberg „Flugplatz Sonnenhöhe“ – und einer der Unterzeichner der Petition „Pro Modellflug – Händeweg von unserem Hobby“. Damit hoffen Modellflieger bundesweit, die Pläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt durchkreuzen zu können.

Der CSU-Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur will die Flughöhe für Drohnen und Modellflieger auf 100 Meter begrenzen. „Das ist Quatsch, und es würde die Existenz unseres Hobbys gefährden“, meint Helmut Richter. Sollte die Regelung kommen, würde er seine Drohne und seine Modellflugzeuge trotzdem höher in die Luft steigen lassen.

Dobrindt begründet die Höhenbeschränkung mit der Zunahme der Zahl der Drohnen und Flieger in der Luft. Dadurch würden neue Gefährdungspotenziale entstehen, zum Beispiel durch Kollisionen und Abstürze, meint der Minister. „Wir können nachweisen, dass das nicht so ist“, sagt Torsten Lehmann, Referent vom Deutschen Modellfliegerverband (DMFV) für Ostdeutschland. Der Verband habe eine Versicherungsstatistik in Auftrag gegeben. Das Ergebnis sei eindeutig: „Die Zahl der Unfälle hat nicht zugenommen“, so Lehmann. Zwischen Januar 2015 und Februar 2016 seien der deutschen Flugsicherung lediglich zwölf Zwischenfälle gemeldet, die allesamt von Drohnen verursacht wurden.

Kompromiss als Referentenentwurf

Die Schäden, die der Versicherung gemeldet werden, seien nicht zwangsläufig auf Unfälle im Luftraum zurückzuführen, so Lehmann. Sondern es seien auch so banale Sachen wie die Beschädigung der Modelle durch Herunterfallenlassen oder durch unbedarfte Dritte darunter. Jeder Modell- und Drohnenflieger ist verpflichtet, eine spezielle Haftpflichtversicherung abzuschließen. „Die kostet 50 Euro im Jahr“, so Torsten Lehmann vom DMFV.

Alexander Dobrindts Hauptanliegen: „Er will den Luftraum frei machen für den kommerziellen Drohnenflug – zum Beispiel, weil Amazon und DHL mit Drohnen ihre Pakete zustellen lassen wollen“, sagt Lehmann. Der Deutsche Modellfliegerverband sei im ständigen Kontakt mit dem Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, um sich dafür einzusetzen, dass die Regelung nicht kommt. „Wir haben einen Kompromiss als Referentenentwurf ausgehandelt: das Fliegen auf Sicht. Die Fluglage muss eindeutig erkennbar sein“, sagt Lehmann. Drohnen könnten dann ohnehin nicht so hoch aufsteigen, wie beispielsweise Modell-Segelflieger oder ähnlich große Modelle. Segelflieger könnten mit der Einführung der 100-Meter-Grenze nicht mehr in die Luft abheben. „Sie brauchen die Thermik. Die aktuelle maximale Flughöhe beträgt 762 Meter“, erklärt Torsten Lehmann.

Petition läuft noch 39 Tage

Die Gebietsbeauftragten hätten Gespräche mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten geführt. Jan Porebinski vom Modellfliegersportclub (MFSC) Roßwein ist einer dieser Gebietsbeauftragten und zuständig für den Bereich Sachsen 1. „Der umfasst 26 Vereine, die dem DMFV angehören“, sagt er. Das Verständnis bei den Politikern für das Anliegen der Modellfliegerclubs sei vorhanden. Der DMFV habe bundesweit 87 000 Mitglieder, die in 1 300 Vereinen organisiert sind, so Porebinski.

Jährlich kämen etwa 5 000 neue Mitglieder hinzu. Denn das Hobby bringe häufig die Ingenieure von morgen hervor, sagt MFSC-Mitglied Volker Steinkamp aus Coswig. „Die Jugendlichen lernen beim Aufbauen ihrer Modelle unter anderem den Umgang mit Holz, Elektronik, Motoren und Glasfaserkunststoff“, erklärt er. Falle das Hobby aufgrund der Höhenbegrenzung – und damit dem fehlenden Spaß an der Sache – weg, könnte der Nachwuchs ausbleiben.

Die Modellflieger hoffen deshalb auf breite Unterstützung in der Bevölkerung. Die Petition läuft, stand heutiger Dienstag, noch 39 Tage. Sie hat bisher reichlich 110 300 Unterstützer. „120 000 sind das Ziel. Bekommen wir die zusammen, haben wir ein Vorspracherecht im Bundestag, um unser Anliegen zu begründen“, sagt Torsten Lehmann vom Deutschen Modellfliegerverband. Der Referentenentwurf soll Anfang September vorliegen. Dann schließen sich diverse Anhörungen und Verhandlungen an. Mit einer schnellen Einigung sei nicht zu rechnen. „Aber wir sind optimistisch, dass wir eine Regelung finden, die allen nützt“, so Lehmann.

www.pro-modellflug.de/petition

