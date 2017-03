Modellflieger atmen auf Der Bundesrat hat die strengen Regeln für die Begrenzung der Flughöhen gelockert. Es gibt dennoch einige Unklarheiten.

„Was für ein tolles Ergebnis, was für ein toller Tag für den Modellflug.“ Das ist die Reaktion der Mitglieder des Modellfliegersportclubs Roßwein (MFSC) und des Deutschen Modellfliegerverbands (DMFV) auf die Entscheidung des Bundesrats. Der hat das Aus des Hobbys gerade noch verhindert. Es stand zur Debatte, dass die Modellflugzeuge außerhalb ausgewiesener Flugplätze nicht höher als 100 Meter in die Luft steigen dürfen. Zudem hätte jede Person einen Kenntnisnachweis sowie eine individuelle Aufstiegserlaubnis vorlegen müssen. Das wäre teuer geworden, hätte das Hobby damit unattraktiv gemacht. Diese Maßgaben sind nun vom Tisch.

„Wir begrüßen die Entscheidung des Bundesrats ausdrücklich”, so DMFV-Präsident Hans Schwägerl, „da auf diese Weise weiterhin eine sinnvolle Balance zwischen den Sicherheitsinteressen der Bundesregierung sowie den Belangen von Hunderttausenden unbescholtenen Modellfliegern herrschen kann”. MFSC-Chef Jan Porebinski ist einer der Gebietsbeauftragten und zuständig für den Bereich Sachsen 1. Er weist darauf hin: „Noch ist es kein Gesetz, es müssen erst noch Feinheiten und Formulierungen ausgearbeitet werden. Dennoch sind wir mit der Entscheidung natürlich zufrieden.“

Klare Regeln auf Etzdorfer Flugplatz

Es gebe Überlegungen, dass die Modellflieger einen Befähigungsnachweis vorlegen müssen, bevor sie ihre Maschinen in die Luft steigen lassen. „Wie diese aussehen können, wird noch geklärt. In zwei Wochen gibt es die DMFV-Jahreshauptversammlung, da wird das Thema angesprochen.“

Fakt sei: In diesem Jahr gelten dieselben Regelungen wie bisher. „Die, die auf der grünen Wiese fliegen wollen, können das nach wie vor“, so Porebinski. Eine Höhenbeschränkung gebe es nicht. „Für unsere Piloten im Verein ändert sich nichts, weil für den Flugplatz in Etzdorf klare Regularien gelten“, sagte er. So sei die Flugzone „nach rechts und links auf 300 Meter begrenzt. Das hängt mit den Windrädern zusammen. Nach Norden hin ist alles frei“. Eine Faustregel besage, dass zu Windrädern generell ein Abstand von etwa 100 Metern gehalten werden soll. „Das wissen diejenigen, die auf der grünen Wiese fliegen, meist nicht. Deshalb ist es gut und wichtig, dass es solche Regeln gibt“, meint er. Der MFSC startet Mitte/Ende April in die neue Saison.

