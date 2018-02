Modelleisenbahner laden ein Der Arnsdorfer Verein zeigt traditionell in den Winterferien die Geschichte des Bahnhofs. Doch auch Zugfahren steht auf dem Programm.

Arnsdorf. Die Winterferien stehen kurz bevor und bei den eisigen Temperaturen lässt es sich am besten drinnen in den eigenen vier Wänden aushalten. Doch nur Fernsehen oder Playstation ist auf Dauer auch langweilig. Deswegen hat es sich der Modelleisenbahnclub Arnsdorf (MEC) zur Tradition gemacht, an einem Wochenende der Ferien seine Türen zur Ausstellung und zu den Selbstfahrtagen zu öffnen.

Doch was macht der Verein eigentlich? Die Mitglieder arbeiten an der Darstellung des Eisenbahnbetriebs am und im Bahnhof Arnsdorf im Jahr 1985. Auch wenn er mittlerweile ganz anders aussieht und der Betrieb ein ganz anderer ist, konserviert der MEC auf seiner Anlage den Bahnbetrieb von vor über 30 Jahren, stellt den Zugbetrieb dieser Zeit mit entsprechenden Fahrzeugen dar und veranschaulicht Sicherungstechnik sowie Zugabfertigung samt Rangierbetrieb. Für ältere Arnsdorfer sicher eine Reise in ihre eigene Vergangenheit, für jüngere Besucher eine Reise in die Geschichte.

Und diese Reise können alle Interessenten am 17. und 18. Februar, jeweils zwischen 10 und 17 Uhr, antreten. Denn dann begrüßen die Mitglieder des MEC alle Gäste herzlich in ihren Vereinsräumen an der Stolpener Straße 51. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Züge selbst auf der digitalen Vereinsanlage zu steuern. Auch das Mitbringen eigener Modelle ist erlaubt. (ste)

www.mec-arnsdorf.de

