Modelleisenbahner kämpfen mit Wetter

Zu schön darf das Wetter nicht sein und nicht zu schlecht: Die Erfahrung machten am Wochenende die Heidenauer Modelleisenbahner. Der Regen am Sonnabend hielt die Besucher davon ab, die Ausstellung in der Erlichtmühle zu besuchen. Der Sonntag dann jedoch war spitze, sagt Vorsitzender Lutz Rossig. Kurzfristig kam auch der MDR-Sachsenspiegel vorbei und brachte einen Beitrag. Rossig und seine Mitstreiter hoffen, dass das seine Wirkung nicht verfehlt. Immerhin ist die Anlage mit den originalen Nachbauten von wichtigen Gebäuden aus dem Müglitztal, wie Schloss Weesenstein, eine Meisterleistung. Außerdem kämpft der Verein mit höherer Miete. Viele Besucher können den Verein retten, sagt Rossig. Bis kommenden Montag ist dazu täglich Gelegenheit. Am Sonnabend wird auch mit Kindern gebastelt. (SZ/sab)

Öffnungszeiten, 25. - 28. Oktober, 16 bis 18 Uhr, 29./30. Oktober: 10 bis 18 Uhr, 31. Oktober 10 bis 17 Uhr

