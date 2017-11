Modelleisenbahnausstellung kann stattfinden Das Verbot der Ausstellung an drei Feiertagen wurde vom Sächsischen Ministerium des Inneren aufgehoben, wie der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer bestätigte.

ZiMEC-Vereinsvorsitzender Wolfgang Göbbels (links) und Stellvertreter Karl-Heinz Stange dürfen nach einem Beschluss des Sächsischen Ministeriums des Inneren ihre Modelleisenbahnausstellung an den strittigen Feiertagen ausrichten. © Rafael Sampedro

Zittau. Der Landtagsabgeordnete Stephan Meyer (CDU) hat die SZ darüber informiert, dass das Sächsische Ministerium des Innern den Erlass aus dem Jahr 2006 aufgehoben hat. Die Modellbahnausstellung in Zittau kann somit wie geplant und rechtssicher stattfinden. „Das Landratsamt Görlitz und das zuständige Ordnungsamt wird sich mit dem Verein in Verbindung setzen, sobald diese Information formal zugegangen ist“, so Meyer. Der Abgeordnete hatte sich beim Innenministerium für eine Lösung im Sinne der Modelleisenbahner des Zimec-Vereins stark gemacht. „Ich freue mich über die schnelle Entscheidung im Sinne einer Veranstaltung, die aus meiner Sicht mit dem Schutz von Feiertagen vereinbar ist und durch viel ehrenamtliches Engagement erst möglich wird“, so Meyer. (mh)

