Modellbahner zeigen Anlage Die Niederoderwitzer Modellbahnfreunde zeigen am Sonnabend- und Sonntag ihre große Vereinsanlage in Spur TT. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Matthias Weber

Die Modellbahnfreunde Niederoderwitz zeigen am Wochenende in ihrem Vereinsheim (Hofstraße) ihre große Vereinsanlage in Spur TT. Die zusammengestellten Züge haben meist Originallänge und fahren durch ein immergrünes Mittelgebirge, vorbei an Seen, durch Täler und Tunnel sowie über große Brücken. Gäste bringen weitere sehenswerte Anlagen (Schweizer und japanische Motive). Es gibt eine Tombola und natürlich ist eine kleine Imbissversorgung gesichert. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder unter 14 Jahren 50 Cent.

zur Startseite