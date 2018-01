Modellbahner suchen neue Ausstellungsräume Der MEC Pirna muss aus der Hospitalkirche raus. Dort entsteht ein Kletterzentrum.

© Daniel Förster

Pirna. Der Modelleisenbahnclub Pirna (MEC) muss sich im kommenden Jahr nach neuen Ausstellungsräumen umsehen, um zum Jahresende seine Miniaturbahnen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bislang hatten die Modellbahner ihre Welten im Kleinformat in der Hospitalkirche an der Siegfried-Rädel-Straße im Pirnaer Zentrum zur Schau gestellt, die letzten Ausstellungen gingen im Dezember 2017 über die Bühne. Nun aber hat das Quartier ausgedient, zumindest als Ausstellungshalle. Der von der Ortsgruppe Pirna des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) eigens dafür neu gegründete Verein „Bergsport Pirna“ will das Innere der Hospitalkirche 2018 zu einem modernen Kletterzentrum umrüsten. Rund 120 000 Euro will der Verein in das Projekt investieren. Die Kletterer waren bis vor einer Weile in der ehemaligen Gauß-Turnhalle auf dem Sonnenstein. Wegen des baulichen Zustandes ließ die Halle aber keinen Klettersport mehr zu. (SZ/mö)

