Modellbahnen rollen durch die Turnhalle Bei der Schau werden nicht nur kleine Züge gezeigt. Auch Autos und Straßenbahnen sind dabei.

Harald Köpke vom Döbelner SV Vorwärts begleitet den Aufbau der Anlagen für die elften Modellbahntage, die am Wochenende in der Turnhalle an der Burgstraße stattfinden. © Dietmar Thomas

Für die elften Döbelner Modellbahntage bauen mehrere Vereine aus Döbeln, Chemnitz, Radebeul, Waldheim und Roßwein insgesamt 24 Modellbahnanlagen in der Sporthalle an der Burgstraße auf. Dabei sind alle gängigen Spuren von Z, N und TT über H0, LGB bis zu H0e und H0m. „Neu ist eine größere Gartenbahn von Radio-Hellmuth in Waldheim, auf der die Kinder mitfahren können“, erklärt Harald Köpke vom Döbelner SV Vorwärts, der die Modellbahntage organisiert. Zu sehen sind außerdem eine Straßenbahnanlage, eine H0e-Feldbahn, eine H0m-Schmalspurbahn sowie um- und selbstgebaute Modellautos. Die Döbelner Gruppe des Bahnsozialwerkes dokumentiert die echten Strecken, die einmal durch die Stadt geführt haben und Axel Dietze aus Aue bietet gezeichnete Eisenbahnbilder an. Wer Zubehör für seine eigene Modellbahnanlage benötigt, könnte bei den entsprechenden Händlern fündig werden. Auch für einen Imbiss und Bastelangebote für Kinder ist gesorgt. (DA/rt)

11. Döbelner Modellbahntage: 18. und 19. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Sporthalle Burgstraße, Döbeln.

