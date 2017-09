Modellbahn und Fasching im Penny Der ehemalige Markt an der Stolpener Straße in Bischofswerda steht immer noch leer. Interessenten gibt es immer noch keine – aber zwei Veranstaltungen darin.

Vor zwei Jahren hat Penny den Markt an der Stolpener Straße dichtgemacht. Nun nutzen zwei Vereine die 800 Quadratmeter für Veranstaltungen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Ende September werden es zwei Jahre, dass sich der Discounter Penny aus Bischofswerdas Innenstadt zurückgezogen hat. Der Markt an der Stolpener Straße mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche steht seitdem leer. Bemühungen des Eigentümers, der städtischen Gesellschaft Wohnungswirtschaft und Bau (WuB), einen neuen Mieter zu finden, blieben bislang erfolglos. Nun werden zwei Vereine den großen Raum für jeweils eine Wochenendaktion nutzen.

Modeleisenbahnfreunde dürfen sich am 7. und 8. Oktober auf eine Ausstellung der Eisenbahnfreunde Pichoblick aus Wilthen freuen. Der Verein, dem auch Bischofswerdaer angehören, zeigt eine zwölf Meter lange H0-Anlage sowie eine große TT-Anlage in U-Form, die es auf 30 Meter Länge bringt. Hinzu kommen mehrere Heimanlagen und eine Gartenbahn. Besondere Kreativität legten Bastler an den Tag, die eine Modellbahn in einem Koffer und einem Fernsehgerät platzierten. Geöffnet ist die Schau am Sonnabend, 7. Oktober, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 17.30 Uhr.

Die Modelleisenbahner dürfen den Supermarkt mietfrei nutzen. Sie müssen nur für die Betriebskosten aufkommen, sagt WuB-Geschäftsführer Andreas Wendler. Überdies wurde ein gutes Werk vereinbart: Einen Teil des Erlöses aus den Eintrittsgeldern werden die Eisenbahnfreunde dem Sozialkaufhaus in Bischofswerda spenden.

Bei der WuB sind die Mieteinnahmen aus dieser Handelsfläche zurzeit mit Null bilanziert. „Da können wir die Räume auch Vereinen zur Verfügung stellen im Sinne einer Förderung ortsansässiger Vereine und Einrichtungen“, sagte Andreas Wendler. Im Fall der Ausstellung profitieren gleich zwei: die Modelleisenbahner und das Sozialkaufhaus.

Auch der Bischofswerdaer Karnevalclub (BKC) nutzt den ehemaligen Discounter. Er führt seine Auftaktveranstaltung am 11.11. in dem Haus an der Stolpener Straße 4 durch – Beginn 19.19 Uhr. Der Schlachtruf „Gold-Blau Schiebock“ wird diesmal durch einen zweiten ergänzt: Erstmal zu Penny! „Klingt komisch, aber ist so“, schreibt der BKC auf Facebook. Karten gibt es im Vorverkauf im Colorado am Altmarkt.

In beiden Fällen fragten die Vereine bei der WuB an, ob sie die Immobilie nutzen dürfen, sagte Andreas Wender. (SZ)

