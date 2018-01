Modellautos bei Garageneinbruch gestohlen In Neugersdorf ist erneut ein Unterstand aufgebrochen worden. Die Beute fiel diesmal etwas kleiner aus.

Einen weiteren Garageneinbruch hat es in Neugersdorf gegeben. (Symbolbild) © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Zahlreiche Maßnahmen wurden bereits getroffen und doch reißt die Serie der Garageneinbrüche im Südkreis nicht ab. Am Montagmorgen wurde diesmal ein Unterstand an der Uhlandstraße in Neugersdorf durch Unbekannte aufgebrochen. Dabei sicherten sich die Diebe diesmal eher ungewöhnliche Beute: So wurden zwei Modellautos, ein Bausatz für einen Modell-Lkw und entsprechendes Zubehör gestohlen, auch ein Kontaktgrill sicherten sich die Täter, wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Dienstag mitteilte. Die gestohlenen Gegenstände hatten einen Wert von 1 500 Euro, zudem entstand an der Garage ein Sachschaden von gut 100 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

