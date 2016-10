Modelboote schippern über den Natursee Auf dem Natursee in Pirna-Copitz zeigen Modellschiffbauer am Wochenende ihr Können.

Am Wochenende gehen die Modellschiffe wieder aufs Wasser in Pirna-Copitz. © Archivfoto: Daniel Förster

Modellschiffbauer zeigen ihr Können am Wochenende auf dem Natursee in Pirna-Copitz. Dort gehen an diesem Wochenende Modellschiffe zur Glühweinregatta aufs Wasser. Die Wett- und Geschicklichkeitsfahrten in den verschiedenen Klassen gehen bis zum späten Nachmittag und werden am Sonnabend ausgetragen. Zuschauer dürfen die Regatta gern hautnah verfolgen. Die Aktiven starten in unterschiedlichen Altersklassen.

Pro Klasse gibt es drei Läufe. Etwa 60 original nachgebaute Boote von über 40 Modellsportlern aus Sachsen und darüber hinaus werden auf Einladung des Modellsportvereins Sächsische Schweiz e.V. auf dem Natursee unterwegs sein. Sonntag, gegen 14 Uhr, werden die Sieger geehrt. (df)

Die Regatta im Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport beginnt am Sonnabend, 9.30 Uhr. Die Siegerehrung findet voraussichtlich am Sonntag, 14.30 Uhr, statt.

zur Startseite