Modekette spendet für Kita Die Kindertagesstätte Am Windberg in Freital kann sich über 2 000 Euro freuen.

Die Kita „Am Windberg“ der Diakonie kann sich über ein großes Geldgeschenk freuen. 2 000 Euro bekommt die Einrichtung von der Freitaler Filiale der Modekette C & A geschenkt. Das Geld kommt von der Stiftung des Unternehmens, der C & A Foundation. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders den Menschen eine Freude zu bereiten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deutschlandweit spendet die Stiftung rund eine Million Euro für verschiedene Projekte. Dass das Geld in Freital an die Kita „Am Windberg“ in der Leßkestraße verteilt wurde, geht auf einen Vorschlag der Filialmitarbeiter zurück. Der symbolische Scheck wurde Anfang Dezember an die Kita übergeben. (SZ)

