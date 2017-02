Modegeschäft „Fashion In“ schließt Bischofswerda verliert einen Laden. An diesem Donnerstag ist letzter Verkaufstag.

Nach dem Räumungsverkauf ist nun endgültig Schluss im „Fashion In“ auf der Kirchstraße. © Steffen Unger

Der Modeladen „Fashion In“ in der Kirchstraße in Bischofswerda schließt. An diesem Donnerstag ist der letzte Verkaufstag. Die Ware wird beim Räumungsverkauf zu stark reduzierten Preisen noch bis 18 Uhr angeboten. „Die Ware hat bei Kunden nicht so eingeschlagen wie erhofft“, so Inhaber Roland Faustmann auf Anfrage der SZ. Erst im April vergangenen Jahres hatte der Geschäftsmann mit der Neueinführung der Marke S‘questo sowie einem Outlet-Angebot nach vorübergehender Schließung eine Neueröffnung gewagt. „Die Nachfrage in Bischofswerda reichte einfach nicht aus, um den Laden wirtschaftlich zu betreiben“, so Roland Faustmann. Wie er sagt, sei auch die Miete ein Grund für die Aufgabe des Geschäfts. „Ihre Höhe war nicht verhandelbar.“ Sein Mietvertrag ende nun offiziell Ende März. Bis dahin werde er den Laden leer geräumt haben.

Mit der Schließung kehrt Roland Faustmann Bischofswerda endgültig den Rücken. Eine Eröffnung eines neuen Geschäfts an einem anderen Standort in der Stadt schließe er aus. „Es kann aber gut sein, dass ich mal für eine vorübergehende Aktion komme“, so Faustmann, der insgesamt 18 Filialen betreibt.

Das Schiebocker Geschäft war 2012 eröffnet wurden. 2015 wurde es aber geschlossen. „Aus Gründen der Vernunft“, wie Roland Faustmann damals sagte. Der Laden lief nicht so gut, wie erhofft. Da der Mietvertrag aber dennoch weiter lief, wagte Roland Faustmann aus Döbeln im vergangenen Frühjahr einen Neustart. Der Geschäftsmann nahm die Marke S‘questo ins Sortiment auf und reduzierte Markenware aus seinen anderen Filialen. In Schiebock waren die Sachen um die Hälfte günstiger. Der Erfolg blieb dennoch aus. „Schade“, so Roland Faustmann. (cm)

