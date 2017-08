Mode, Musik und jede Menge Genuss

Die Modenschauen sind einer der Höhepunkte der Internationalen Oberlausitzer Leinentage in Rammenau. © Matthias Schumann

Luftige Leinenkleider, Bands bei vielen Festen und natürlich leckere Speisen – das und noch mehr kann man am Wochenende erleben. Jeder muss nur für sich entscheiden, was seinen Interessen am ehesten entspricht und vor allem worauf er Lust hat. Wir haben ein paar Tipps, wo in der Region etwas los ist.

