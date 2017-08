Mode-Flohmarkt – nur für Frauen Eine ungewöhnliche Idee feiert am Sonnabend im Bürgerhaus Premiere. Und Sekt gibt’s auch.

Bei Flohmarkt im Radeberger Bürgerhaus dürfen nur Frauen einen Stand betreiben. © Symbolfoto: Matthias Weber

Doch, sagt sie, Männer dürfen auch rein. Aber einen Verkaufsstand haben dürfen sie nicht. Das dürfen nur Frauen. Und überhaupt gibt’s auch nur Frauensachen. Beim 1. Modischen Samstagsspaziergang in Radeberg nämlich. Am Sonnabend wird dieser ungewöhnliche „Flohmarkt nur für Frauen“ im Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg Premiere feiern; „und mein Ziel waren zehn Verkaufsstände, neun sind es bis jetzt, vielleicht kommt bis Sonnabend noch der zehnte dazu“, sagt Karolin Haaser.

Die Radebergerin, die an der Hauptstraße neben der Likörfabrik ein Kosmetik- und Nagelstudio betreibt, ist nicht nur absoluter Flohmarkt-Fan, sondern weiß auch, was sich so alles in Schränken von Frauen stapelt. „Fehlkäufe, zu schade zum Wegwerfen, Schuhe und jede Menge Tücher“, zählt sie auf. Die Idee, daraus einen Flohmarkt zu machen, ist ihr dabei in Dresden gekommen, verrät sie. „Ich war mit meiner Mutter beim Lady-Fashion-Flohmarkt in der Dresdner Messe, das war so riesig und hat mich fast ein bisschen erschlagen, da habe ich mir gedacht, das könnte man ein Stück kleiner und überschaubarer in Radeberg machen“, freut sich die Radebergerin, dass sie ihre Idee im Bürgerhaus umsetzen kann. „Wenn es gut angenommen wird, könnte ich mir vorstellen, das Ganze zwei Mal jährlich zu veranstalten, im Frühjahr und im Herbst“, sagt Karolin Haaser. Platz wäre dabei für bis zu 20 Flohmarktstände, dann auf zwei Etagen. „Aber für den Anfang wären die zehn Stände ja erst mal eine richtig klasse Sache“, klingt sie zufrieden.

Auch, wenn sie ein bisschen erschrocken war, als sie vor ihrem Laden plötzlich die Plakate vom Trödelmarkt zum Jubiläum der Jugendfeuerwehr Radeberg gesehen hatte. Denn auch die Feuerwehr lädt ja bekanntlich am Sonnabend zum großen Trödelmarkt ein; und das quasi gleich neben dem Bürgerhaus an ihrem Gerätehaus. „Aber ich habe mir dann gedacht, das passt ja eigentlich super …“, hofft Karolin Haaser, dass sich beide Märkte nun gegenseitig beflügeln.

Modischer Samstagsspaziergang am Sonnabend, 13 bis 17 Uhr im Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg. Der Eintritt ist frei; zur Begrüßung gibt’s für die Damen ein Glas Sekt.

