Mode-Boutique unter neuem Namen Der frühere Desigual-Shop in der Reichenstraße 5 bietet jetzt auch andere Marken und heißt deshalb nun „Stadtgeflüster“.

Paul Ullmann hat seinen früheren Desigual-Shop umbenannt in „Stadtgeflüster“. Unter diesem Label entwarf er bereits Taschen und T-Shirts. © Carmen Schumann

Ein Anfang ist gemacht. Unter dem Label „Stadtgeflüster“ hat Paul Ullmann bereits eine Einkaufstasche und T-Shirts designt. Eigentlich wollte er schon etwas weiter sein und bereits im Frühjahr eine ganze Kollektion selbst kreierter Damenmode vorlegen. Doch nun hat der alleinerziehende Vater von zwei Töchtern für sich entschieden, dass er doch erst mit einer Herbstkollektion herauskommt. Diese soll unter dem Label „Stadtgeflüster“ erscheinen. Als Vorgriff darauf hat er seine vor zwei Jahren eröffnete Mode-Boutique der spanischen Marke „Desigual“ in der Reichenstraße 5 jetzt umbenannt. Die Neueröffnung damals war ein ziemliches Wagnis, denn die Modemarke Desigual ist sonst eigentlich nur in Großstädten vertreten.

In dem neuen Geschäft macht das Desigual-Programm nur noch ein Viertel des Angebots aus. Die anderen Kleidungsstücke sind von Manufakturen hergestellt, die in Deutschland und nur in kleinen Stückzahlen produzieren. „So finden Sie eine bestimmte Jeans eben deutschlandweit nur 300 Mal“, sagt Paul Ullmann.

Drei Mitarbeiter beschäftigt

Für den Umbau des Geschäftes war dieses nur vier Tage geschlossen. In dieser Zeit wurde neuer Fußboden verlegt, der mehr Helligkeit bringt. Auch die Wände wurden frisch gestrichen. Wie Paul Ullmann sagt, ist der Gestaltungsprozess aber noch nicht abgeschlossen. Hinter dem Verkaufstresen soll noch ein großes Wandgemälde angebracht werden, bei dem Paul Ullmanns Tochter Gretel eine wichtige Rolle spielt. Sie soll gewissermaßen das Maskottchen für sein Modelabel sein. Seit Mittwoch ist das Geschäft nun wieder geöffnet. Insgesamt beschäftigt Paul Ullmann hier drei Mitarbeiterinnen. Seit sechs Jahren betreibt er außerdem das Bistro „Immergrün“ im Kornmarkt-Center.

Falls seine selbst kreierten Damenmoden gut ankommen sollten, will sich Paul Ullmann auch an Herrenkollektionen heranwagen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Im kommenden Frühjahr will er auf jeden Fall bei Ankunft der neuen Kollektionen eine Modenschau organisieren.

