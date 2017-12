Mode-Bewerbungen aus 17 Ländern Der Euro Fashion Award im Kaufhaus Görlitz geht in die zweite Runde. Der stößt auf internationalen Zuspruch.

Ein Bild vom Euro Fashion Award 2016 in Görlitz Zu sehen ist die Kollektion von Jing Jing Qi/ Robin Rau (DE/VCH) Boomstudio-Whomen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. An der Ausschreibung für den zweiten Euro Fashion Award im Kaufhaus Görlitz haben sich junge Designer aus 17 europäischen Ländern beteiligt, um sich für den mit über 60000 Euro dotiertem Wettbewerb zu qualifizieren. Neben Einsendungen aus Deutschland und den Niederlanden, dem Baltikum und Polen haben sich auch Modeschaffende aus Großbritannien, Frankreich und Russland sowie aus Bulgarien, Moldawien und Albanien beworben. Das teilt Irina Sowitzki mit, die als künstlerische Leiterin des Euro Fashion Award Ansprechpartnerin für die jungen Talente ist.

„Wir freuen uns über den großen internationalen Zuspruch“, sagt Jürgen Friedel, Projektleiter des Kaufhausbaus. Im nächsten Schritt wird sich Anfang des neuen Jahres eine Fachjury zusammensetzen und die zehn besten Kollektionen nominieren, die im Rahmen einer Publikumsgala am 20. April sowie der Award Show am 21. April 2018 im Kaufhaus Görlitz präsentiert werden. „Keine leichte, aber eine sehr spannende Aufgabe“, so Friedel.

Der Euro Fashion Award ist eine Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Rahmen eines internationalen Modedesign-Wettbewerbs. Mit Fokus auf die kulturelle Vielfalt in Europa soll der Preis auf aktuelle Modeentwicklungen aufmerksam machen und einen kreativen Austausch zwischen den Gestaltern der Textil- und Modebranche und dem Handel fördern. Um den Preis können sich Modeschaffende mit abgeschlossener Masterausbildung bzw. mehrjähriger Berufserfahrung bewerben.

Das Kaufhaus ist Initiator und Veranstalter und knüpft damit an die lange Görlitzer Tradition als Tuchmacher- und Tuchhändlerstadt in Sachsen an, dem Zentrum der Textil- und Modebranche in Mitteldeutschland. (szo/tc)

Weitere Informationen über den Award und die Tickets gibt es unter www.euro-fashion-award.com

