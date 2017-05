Mockis nächster Anlauf Sie läuft jetzt Marathon und liebt Wettkämpfe. Also startet Sabrina Mockenhaupt am Samstag in Bautzen bei der deutschen 10 000-Meter-Meisterschaft.

Die Sieger-Geste hat Sabrina Mockenhaupt natürlich locker drauf, über die Jahre aber vor allem den Spaß am Laufen nicht verloren. © imago

Sie hat aufgehört zu zählen. 43 deutsche Meistertitel hat Sabrina Mockenhaupt bislang gewonnen, und ob noch einer oder gar keiner mehr dazukommt, ist für sie nicht wichtig. „Ich will einfach laufen“, sagt Mockenhaupt, gefühlt seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Leichtathletik.

Mocki kennt jeder, der mit Laufen irgendetwas zu tun hat. Und weil die inzwischen 36-Jährige schon so lange unterwegs ist, kennt sie natürlich auch alles und jeden. In Bautzen aber, wo am Samstag im Stadion Müllerwiese die deutschen Meisterschaften über 10 000 Meter stattfinden, war sie noch nie. „Ich freue mich drauf“, sagt Mockenhaupt. Von Freunden habe sie gehört, dass die Stadt sehr schön sein soll.

Vielleicht ist ja sogar ein Stadtbummel drin, der aber nicht die Hauptsache. Die Reise nach Bautzen betrachtet sie vielmehr als Standortbestimmung im Hinblick auf das große Ziel: einen Marathon im Herbst. Entweder in Berlin oder in Köln – auf jeden Fall so schnell, dass es zur Qualifikation für die EM 2018 in Berlin reicht. Ganz deutlich unter 2:30 Stunden heißt das sehr wahrscheinlich, denn die nationale Konkurrenz ist plötzlich groß.

Die Zeiten, in denen es nur eine Mockenhaupt und dann lange nichts gab, sind jedenfalls vorbei. Da sind Fate Tola, die eingebürgerte Äthiopierin, Anja Scherl, Katharina Heinig sowie die Hahner-Zwillinge Anna und Lisa, die Mockenhaupt zumindest in Sachen Popularität in den vergangenen Jahren zunehmend den Rang abgelaufen haben. „Das wird ein ganz schönes Gerangel um die Plätze“, ahnt Mockenhaupt. Nach Tola hat sie zumindest noch die zweitbeste Bestzeit des Sextetts vorzuweisen: 2:26:21 Stunden, gelaufen 2010 beim Berlin-Marathon und damit nur 39 Sekunden langsamer als Tola.

Die Europameisterschaft in der Hauptstadt in gut einem Jahr ist Mockenhaupts ganz großes Ziel, und dass sie bereits vor zehn Jahren von der Bahn auf die Straße gewechselt ist, gerät dabei schnell in Vergessenheit. 2007 lief die 1,55 Meter große und 47 Kilogramm leichte Läuferin aus dem nordrhein-westfälischen Siegen ihren ersten Marathon – und damals in Köln auf Anhieb unter 2:30 Stunden. Ein Jahr später konzentrierte sie sich dennoch auf die kürzeren Distanzen. Von den Olympischen Spielen 2008 in Peking stammt auch ihr persönlicher 10 000-Meter-Rekord. Die 31:14 Minuten reichten für den 13. Platz.

Doch diese Zeiten, das sagt sie ohne Umschweife, sind längst vorbei. Als Marathonläuferin habe sie auf der Unterdistanz keine Chance mehr, erst recht nicht gegen die viel jüngere Konkurrenz. „Aber immer nur trainieren kann ich nicht. Ich bin Wettkämpferin, will Rennen laufen“, erklärt sie ihre Teilnahme in Bautzen. Und ganz chancenlos ist Mockenhaupt natürlich nicht.

Mit der 17 Jahre jüngeren Alina Reh, die in der Altersklasse U 23 startet und mit einer Saisonbestleistung von 33:09 Minuten antritt, will sich Mockenhaupt an der Spitze abwechseln. „Unser Ziel ist eine schnelle Zeit, ungefähr 32 Minuten. Und dann werden wir sehen, wer die Bessere ist. Ich bin gespannt. Alina ist für mich eindeutig die Favoritin. Ich bin 36 Jahre alt, da liegt mein Fokus auf der Straße“, erklärt sie ihre Herangehensweise ans Rennen, das am Samstag um 19.20 Uhr beginnt.

Druck verspürt eine wie sie nicht, ganz im Gegenteil. Mockenhaupt wirkt stattdessen überaus entspannt, gut gelaunt, und vor allem ist sie immer noch voller Tatendrang und Trainingseifer. Sogar Olympia 2020 in Tokio kreist in ihren Gedanken, obwohl das noch so weit weg ist. „Ich plane jetzt von Jahr zu Jahr oder besser von Monat zu Monat. Ich war so lange verletzt …“, sagt Mockenhaupt.

In dieser Saison läuft es dagegen richtig gut. „Es ist gerade alles im Lot“, sagt sie. Kann also gut sein, dass Mockenhaupt in Bautzen am Ende doch ihren 44. deutschen Meistertitel gewinnt.

zur Startseite