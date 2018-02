Mobilitätszentrale ändert Öffnungszeiten

Hoyerswerda. Über eine demnächst verkürzte Öffnungszeit der Mobilitätszentrale am Lausitzer Platz ab 1. März 2018 informiert jetzt die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH (VG) in einer Pressemitteilung. Abends wird das Zentrum den Besuchern nun eine halbe Stunde weniger zur Verfügung stehen. In dem von Klaus- Peter Meyer, dem Leiter Verkehr der VGH, unterzeichneten Schreiben heißt es unter anderem: „Ab dem 1. März gelten neue Öffnungszeiten für das Servicebüro und das Gebäude der Mobilitätszentrale. Die gegenwärtige Öffnungszeit Montag bis Freitag (außer Feiertag) von 7 bis 18.30 Uhr wird ab dem besagten 1. März, einem Donnerstag, geändert auf Montag bis Freitag (außer Feiertag) von 7 Uhr bis 18 Uhr.“ (red)

