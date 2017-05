Mobilitätszentrale im Bahnhof bleibt Die Verkehrsgesellschaft sieht „ganz andere Belegungszahlen“ als in Riesa

Die Mobilitätszentrale der Verkehrsgesellschaft Meißen im Cottbuser Bahnhof In Großenhain. steht nicht auf der Kippe. © Klaus-Dieter Brühl

Die Mobilitätszentrale der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) im Cottbuser Bahnhof steht nicht auf der Kippe. Das sagte VGM-Sprecher Jörg Weinhardt auf SZ-Nachfrage. Im Gegensatz zur Servicestelle am Riesaer Busbahnhof, die geschlossen werden könnte (SZ berichtete am Mittwoch), stünde die Großenhainer Stelle viel besser da und weise „ganz andere Belegungszahlen“ auf, so Weinhardt.

Auch in Großenhain werden Fahrscheine verkauft, es gibt Auskünfte zum VVO und jede Menge Informationen rund um Bus und Bahn. (SZ/krü)

