Mobilitätsstudie: Dresden fährt - auf den ersten Platz Die Stadt hat einer neuen Umfrage zufolge die höchsten Zufriedenheitswerte beim städtischen Verkehr.

Mit dem ÖPNV sind die Dresdner zufriedener als die Bewohner anderer großer Städte. © ADAC/Thomas Schlorke

Dresden. Wie zufrieden sind die Bewohner der 15 größten deutschen Städte mit dem jeweiligen Verkehrsangebot? Das hat ein Marktforschungsinstitut in Zusammenarbeit mit dem Automobilclub ADAC herauszufinden versucht. Befragt wurden Autofahrer, Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Fahrradfahrer und Fußgänger nach ihrer Zufriedenheit mit den jeweiligen Verkehrsbedingungen.

Am Mittwoch wurden die Ergebnisse der Studie „Mobil in der Stadt“ in Berlin präsentiert. Ganz vorn liegen die beiden Sachsen-Metropolen Dresden und Leipzig. Die Schlusslichter der Umfrage liegen im Westen: Duisburg und Köln.

In Dresden sind insbesondere die ÖPNV-Nutzer und die Fußgänger zufrieden. In beiden Teilkategorien führt die Stadt die Liste an. Punkten kann Dresden dabei mit der Zuverlässigkeit, der Taktdichte und der Direktheit der Bus- und Bahnverbindungen. Bei den Fußgängern sorgen der Studie zufolge die Direktheit und Breite der Wege und die gesicherten Überquerungsmöglichkeiten für hohe Zufriedenheitswerte.

Weniger euphorisch sind die befragten Radfahrer: Zwar zeigen sie sich mit dem Zustand ihrer Wege zufrieden, die Beurteilung des Dresdner Radwegenetzes reicht aber nur für einen Platz im Mittelfeld.

Nicht überragend, aber überwiegend positiv fällt das Urteil der Autofahrer aus: Für sie am wichtigsten ist die relative Staufreiheit, das der ADAC umständlich als „Zuverlässigkeit der geplanten Zielerreichung“ beschreibt. Damit sind die Dresden immerhin leicht zufrieden, im Ranking bewegt sich die Stadt nur knapp hinter dem Spitzenreiter Leipzig. Weniger begeistert sind die Befragten mit der Straßeninfrastruktur, was in dieser Kategorie nur für eine Platzierung im Mittelfeld reicht.

Die genaue Methodik sowie die Einzelergebnisse der untersuchten Städte hat der ADAC online unter www.adac.de/monitor veröffentlicht. (mja)

