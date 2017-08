Mobilität als Geduldsspiel Wer ohne Auto in der Region unterwegs sein will oder muss, braucht Zeit. Vor allem abends und am Wochenende.

Die Haltestellen der Region, wie hier an der B115 bei Ödernitz, sind oft verlassen. Weil die Busse zu selten fahren, fehlen die Gäste.Foto: André Schulze

Sonnabendvormittag im August in einer Görlitzer Augenarztpraxis: Die Ärztin hat Bereitschaft für alle Einwohner von Görlitz bis Weißwasser. Das Wartezimmer ist dementsprechend voll. Plötzlich ein Anruf. Ein Nieskyer hat sich einen Metalldraht ins Auge getrieben. Die Augenärztin soll sich das ansehen. Das ist kein Problem. Aber wie kommt der Mann nach Görlitz? „Meine Frau fährt mich schnell hin“, sagt er. Na da kommen sie, entgegnet die Schwester. Eine knappe halbe Stunde später steht das Paar in der Praxis. Was aber, wenn keine Frau, kein Auto zur Seite gestanden hätten? Mit dem Bus schnell von Niesky nach Görlitz am Wochenende, das wird schwer. Der Bus von Niesky über Horka/Kodersdorf nach Görlitz fährt nur von Montag bis Freitag. Also hätte der Mann an dem Sonnabend mit dem Bus nach Horka zum Bahnhof fahren und von da die Reise nach Görlitz mit dem Zug fortsetzen müssen. Allerdings verkehrt der Bus zwischen Horka und Niesky sonnabends nur im Abstand von mehreren Stunden. Der Nieskyer hatte sich gegen 11 Uhr verletzt, er hätte bis 13.38 Uhr am Nieskyer Rathaus auf den Bus warten müssen, um 37 Minuten später am Görlitzer Bahnhof zu sein. Da aber ist ihm der Stadtbus nach Rauschwalde gerade vor der Nase weggefahren, er muss bis 14.40 Uhr auf den nächsten warten, der 14.48 Uhr in Rauschwalde ist. Der Nieskyer hätte auf diese Weise pünktlich um 15 Uhr in der Arztpraxis gestanden, vier Stunden nach dem Unfall und 90 Minuten, nachdem er in Niesky losgefahren war.

Wer glaubt, das ist ein besonders dramatisches Beispiel, der irrt. Jenseits des Schülerbusverkehrs ist es überall im Landkreis schwierig, von kleinen Orten in die nächstgrößeren Städte zu gelangen.

Beispiel Niesky: Der Bus auf der Linie 106 von Mücka nach Niesky fährt Montag bis Freitag morgens und mittags einmal, nachmittags fahren zwischen halb drei und halb vier drei Busse im Stundentakt, und um 17.26 Uhr fährt schon der letzte Bus. Mit der Odeg-Bahn fährt der Reisende besser. Die ist zwischen Mücka und Niesky nämlich jeden Tag zwölfmal unterwegs. Die erste Fahrt findet dabei schon kurz vor halb sechs und die letzte um 23.29 Uhr statt. Müsste man nach Görlitz, würde man statt in Niesky erst in Horka aussteigen, und dann mit dem Zug weiterfahren. Im Norden gibt es hingegen ein Beispiel, wie es sein sollte: Wer mit dem Bus von Boxberg nach Weißwasser fahren will, hat gute Karten. Wochentags fahren 16 Busse im Abstand von maximal zwei Stunden und auch am Sonnabend und Sonntag gibt es jeweils zehn Verbindungen.

Doch es ist eine rühmliche Ausnahme. Schon um Görlitz findet sich das alte Dilemma: Kaum Busse am Abend oder am Wochenende. Will man von Königshain nach Görlitz gibt es wochentags acht und am Wochenende vier Verbindungen. Zwischen zwei Fahrten liegen zum Teil über viereinhalb Stunden. Wenn man schnell zu einem Arzt in die Kreisstadt will, ist der Bus damit, je nach Uhrzeit, keine geeignete Lösung. Eine andere Alternative zum Auto gibt es aber nicht.

Gerade in den ländlichen Gebieten wird daher viel mit Angeboten experimentiert, den öffentlichen Verkehr stärker auf die Fahrgewohnheiten der Menschen auszurichten. So bot beispielsweise die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH (KVG) von 2007 bis 2012 in bestimmten Gebieten an, zu jeder Stunde einen Kleinbus oder ein Taxi bestellen zu können – zum Preis des öffentlichen Nahverkehrs. Das System sei allerdings so gut angenommen worden, erklärt KVG-Geschäftsführer Alfons Dienel, dass es dem Landkreis, der es bezuschusst hat, zu teuer geworden ist. Nun gibt es ein anderes Modell: In den Dörfern um Löbau setzt die KVG auf sogenannte Rufbusse. Dabei stehen bestimmte Linien im normalen Fahrplan und daneben ein Telefon-Symbol. Wenn man mit diesem Bus fahren wolle, könne man bei der KVG anrufen und dann wird die Linie bedient, erklärt Dienel. Ansonsten nicht. In Wittgendorf bei Zittau und im Löbauer Ortsteil Ebersdorf stehen Mitfahrbänke: Fahrgäste können als Anhalter dort auf nette Autofahrer warten, die sie in die Stadt mitnehmen. Wie lange das dauert, ist aber nicht abzuschätzen.

Was in der Nähe schon nur mit großen Problemen funktioniert, hat auch in der Ferne seine Tücken. Der Herrnhuter Michael Cleve wollte Anfang Mai von München nach Löbau fahren. „Ich wählte einen IC-Zug, der nach Sassnitz und dabei über Augsburg - Nürnberg - Jena und Weißenfels nach Leipzig fuhr; von Saalfeld bis Bad Dürrenberg (dort ohne Halt) jedoch immer dem reizvollen Tal der Saale folgte.“ Von Leipzig musste er nach Dresden, und von dort in den Zug nach Löbau umsteigen. Deutsche Bahn-Kleinstaaterei im Jahre 2017.

