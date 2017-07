Mobilfunkausfall in der Kernstadt Seit Anfang der Woche funktioniert in Glashütte das Handynetz nicht richtig. Der Plan war eigentlich anders.

Die Telekom baut neue Sendetechnik ein. Das beeinträchtigt derzeit den Empfang. © dpa

„Keine Internetverbindung“ oder „Kein Netz“ bekommen seit Tagen Handynutzer im Mobilfunknetz der Telekom in der Kernstadt Glashütte angezeigt. Ein Techniker, der im Rathaus arbeitete und seine Firma anrufen wollte, hatte das Problem. Buskunden, die mit dem Handyticket fahren wollten, und ganz normale Telefonierer kamen nicht ins Mobilfunknetz.

Ursache war aber keine Havarie, sondern eine planmäßige Umrüstung des Sendemasts auf dem Ochsenkopf, wie Michaela Weidenbrück von der Pressestelle der Telekom auf eine Anfrage der SZ informierte. Dieser erhält eine Mastverstärkung und andere neue Technik. Er wird dabei so modernisiert, dass er die neue LTE-Technik ausstrahlen kann. Diese Arbeiten sollen noch bis Freitagabend dauern. Danach muss die neue Technik noch an die Leitung angebunden werden. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres an diesem Standort unser modernstes LTE-Netz anbieten können“, schreibt die Telekom-Mitarbeiterin.

Die Telekom geht bei solchen Arbeiten davon aus, dass Handys über benachbarte Sendestandorte weiter senden und empfangen können. In Glashütte mit seiner Tallage funktioniert das aber nicht, weil die Funkwellen anderer Sender das Tal nicht erreichen. Erst wenn jemand aus dem Tal herausfährt und mit zunehmender Höhe in Reichweite anderer Sender gerät, findet sein Mobiltelefon wieder ein Netz.

