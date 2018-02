Mobilfunkanbieter schließt Hartha an Kunden von O2 hatten in den vergangenen Monaten kaum Internet. Das soll sich ändern.

Auf dem Funkturm in der Nähe der Dresdener Straße werden derzeit Optimierungsarbeiten ausgeführt. © Dietmar Thomas

Hartha. Mal schnell etwas im Internet suchen, die E-Mails abrufen oder Whats-App-Nachrichten empfangen, all das ist für Kunden des Mobilfunkanbieters O2 in Hartha seit einigen Monaten kaum möglich (DA berichtete). Ursache war ein defektes Element. Doch nun scheint Abhilfe in Sicht. Seit einigen Tagen wird an der Mobilfunkstation in der Nähe der Dresdener Straße gearbeitet. „Dabei handelt es sich um Optimierungsarbeiten im Zuge der fortlaufenden Netzzusammenführung von O2 und E-Plus. Diese stehen nicht in Zusammenhang mit den Einschränkungen im vergangenen Jahr“, sagt Sarah Esser, Pressesprecherin der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 28. Februar abgeschlossen sein. Anschließend profitieren die Kunden neben der bisherigen Versorgung mit dem Mobilfunkstandard GSM (Globales System für mobile Kommunikation) zusätzlich vom UMTS- und dem hochleistungsfähigen LTE-Standard. „Weiterhin versorgt auch die zweite Station in Hartha unsere Kunden mit GSM“, so die Pressesprecherin.

