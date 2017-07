Mobilfunkanbieter rüstet in Löbau auf In der Stadt war in den vergangenen Tagen schlechter Handy-Empfang. Das hat einen erfreulichen Hintergrund.

Zwischenzeitlich gab es kin Löbau keinen Handyempfang. © Matthias Weber

Löbau. Kunden des Mobilfunkanbieters Vodafone hatten in den vergangenen Tagen Probleme mit dem Handyempfang. Zeitweise stand überhaupt keine Netzverbindung zur Verfügung. Vodafone bestätigt die Störung. Dafür gibt es allerdings einen erfreulichen Grund: Das Mobilfunkunternehmen rüstet seine Antennen vor Ort in Löbau für den Tag der Sachsen mit voraussichtlich vielen Besuchern auf. „Deshalb erhöhen wir unsere Nutzungskapazitäten“, erklärt Volker Petendorf, Pressesprecher von Vodafone mit Sitz in Düsseldorf. Dabei geht es nicht nur ums Telefonieren. Erfahrungsgemäß wird heutzutage auch sehr viel über das Internet kommuniziert. „Gerade bei Veranstaltungen posten die Leute gern, was gerade passiert und wo sie sind“, weiß Volker Petendorf. Je mehr Kunden dabei eine Funkzelle nutzen, umso langsamer kann die Verbindung werden. Um das bei den großen Besucherzahlen zum Tag der Sachsen zu vermeiden, hat Vodefone nun in Löbau investiert.

„Am Dienstag dieser Woche haben die Arbeiten begonnen“, sagt Petendorf. Um die Sicherheit der Techniker zu gewährleisten, musste das Netz teilweise komplett abgeschaltet werden. „Wir entschuldigen uns für die Einschränkungen.“ Künftig können die Löbauer dafür umso schneller im Internet surfen und haben besseren Handy-Empfang.

Laut Volker Petendorf wird das schnelle LTE zur Verfügung stehen, die Übertragungsraten sind auf bis zu 225 Mbit pro Sekunde gesteigert worden. Damit könne man auch ruckelfrei über das Internet Filme oder zum Beispiel Fußballspiele schauen, sagt Petendorf. Außerdem werde die Sprachqualität beim Telefonieren durch die neue Technik deutlich verbessert. Das soll dauerhaft so bleiben, wie der Vodefone-Sprecher versichert. „Die neuen Antennen bleiben vor Ort, sie werden nach dem Tag der Sachsen nicht wieder abgebaut.“

Die Arbeiten am Vodafone-Netz sind laut Volker Petendorf am Freitag abgeschlossen worden. Ab dem Wochenende steht in Löbau also das bessere Netz zur Verfügung.

