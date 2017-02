Mobile Staustelle für die Feuerwehr Für die Kameraden in den einzelnen Ortsteilen sind in diesem Jahr zahlreiche Neuanschaffungen vorgesehen.

© Symbolbild/Uwe Soeder

In der Haushaltplanung der Gemeinde Ebersbach gibt es etliche Neuanschaffungen für die Feuerwehr. So ist für die Beiersdorfer Kameraden der Kauf einer mobilen Staustelle für den Hopfenbach eingeplant. Außerdem sollen 15 neue Atemschutzgeräte erworben werden. Das muss die Gemeinde selbst bezahlen. Geld bekommt Ebersbach hingegen von der Gemeinde Priestewitz, die 40 Prozent der Kosten für die gemeinsame ortsfeste Landfunkstelle in Ebersbach tragen soll. In den 24 500 Euro, die für Feuerwehranschaffungen vorgesehen sind, ist auch ein neues Sprungpolster als Rettungselement bei Feuer enthalten.

Nach Abschluss der Arbeiten am neuen Kalkreuther Feuerwehr-Gerätehaus soll auch in Freitelsdorf ein ähnlicher Bau 2018 und 2019 entstehen. Laut langfristiger Haushaltsplanung sind dafür 250 000 Euro Fördermittel vorgesehen – eine Festbetragsförderung von 75 Prozent. Für Kalkreuth muss die Gemeinde dieses Jahr allerdings fast 40 000 Euro mehr ausgeben – unter anderem wegen einer Kabelverlegung. Das neue Fahrzeug, das ins Kalkreuther Gerätehaus kommt, wollen die Kameraden in der kommenden Woche abholen.

