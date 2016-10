Mobile Offensive Heidenau bereitet WLAN-Hotspots im Stadtgebiet vor.

© dpa

WLAN für alle: In Heidenau sollen an einigen öffentlichen Orten sogenannte Hotspots eingerichtet werden, an denen kostenlos ins Internet gegangen werden kann. Solche Orte sollen unter anderem der Markt, die Ernst-Thälmann-Straße und der Bereich um den Platz der Freiheit mit dem Bahnhof sein. Auch die Händler, Gaststätten sowie großen Wohnungsvermieter und weitere Partner sollen einbezogen werden.

Das jedenfalls ist die Idee der Fraktion von SPD und Heidenauer Bürgerinitiative im Stadtrat. Vorsitzender Steffen Thiele (SPD) brachte den Antrag jetzt im Stadtrat ein. Damit verbunden ist der Auftrag an die Stadt, bis Ende August nächsten Jahres ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Ob es so weit kommt, wird der Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen entscheiden.

Heidenau würde damit nach Bad Schandau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Vorreiterrolle einnehmen. Auch Königstein und Lohmen sind dabei, für ihre Kommunen die Fördermöglichkeiten und Bedingungen für das freie Internet zu prüfen. (SZ/sab)

