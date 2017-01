„Mobile Jugendarbeit ist keine Ersatzpolizei“ Das Steinhaus soll Streetworker bekommen. Chef Torsten Wiegel beschreibt Chancen und Grenzen dieser Arbeit.

Für Steinhaus-Chef Torsten Wiegel ist die mobile Jugendarbeit ein großer Gewinn für Bautzen. Er warnt aber auch: Die Streetworker seien weder als Ersatzpolizei noch als soziale Feuerwehr zur Lösung der Probleme auf dem Kornmarkt zu verstehen. © Uwe Soeder

Seit mehr als zehn Jahren fordern Jugendhilfe-Einrichtungen vom Landkreis den Einsatz von Streetworkern in Bautzen. Nach den Ereignissen auf dem Kornmarkt geht nun die Spreestadt selbst in die Offensive. Bautzen will erstmals zwei Streetworker einsetzen und hat für die mobile Jugendarbeit dieses Jahr 100 000 Euro eingeplant. Nächste Woche soll der Stadtrat darüber entscheiden. Angesiedelt würden die Streetworker beim Steinhaus. Beim Geschäftsführer Torsten Wiegel laufen nun die Vorbereitungen.

Herr Wiegel, warum kommt gerade jetzt die mobile Jugendarbeit?

Sicher haben die Ereignisse auf dem Kornmarkt ein Schlaglicht auf die Problemlagen geworfen. Aber die mobile Jugendarbeit ist seit vielen Jahren in der Stadt notwendig. Wir brauchen generell ein Kontaktangebot für Jugendliche im gesamten Stadtgebiet von Bautzen. Und wir brauchen mehr Möglichkeiten, wo Jugendliche selbstbestimmt agieren können. Das zeigt die Resonanz aus der Jugendideenkonferenz, wo sich die Jungen und Mädchen einen selbstverwalteten Club wünschen. Hier wäre die mobile Jugendarbeit das passende Instrument zur Unterstützung.

Was ist in den vergangenen Jahren schief gelaufen?

Es haben einige Jugendclubs geschlossen. So hat es mal das Kinder- und Jugendzentrum auf der Wallstraße gegeben – viele wissen das schon gar nicht mehr. Der Jugendclub Max in Gesundbrunnen hat geschlossen. Dann gab es auch immer mal Schwierigkeiten bei anderen Trägern, die Stellen ausreichend zu besetzen. Zum Beispiel im Kinder- und Jugendzentrum TiK, was dann zur Folge hatte, dass Öffnungszeiten verkürzt wurden.

Wie hat sich das auf Ihre Einrichtung ausgewirkt?

Viel hat sich inzwischen auf das Steinhaus konzentriert. Wir haben pro Tag zwischen 50 und 60 Kids hier. Aber bei einer 40 000- Einwohner-Stadt mit etwa 8 500 Kindern und Jugendlichen ist das nicht viel. Deshalb ist die aufsuchende Arbeit so wichtig.

Welche Vorteile hat sie?

Viele Jugendliche werden von den festen Angeboten nicht erreicht, haben aber aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben. Das können Probleme in der Familie, in der Schule oder beim Übergang von Schule zu Beruf sein. Auch Drogenmissbrauch ist ein Thema. Zu Jugendlichen, die nicht von sich aus Hilfe in Anspruch nehmen, können Streetworker den Kontakt herstellen und ihnen Hilfe anbieten. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot. Die mobile Jugendarbeit ist also keine Ersatzpolizei und keine soziale Feuerwehr. Was die Sozialpädagogen leisten können, ist eine soziale Beratung und die Unterstützung bei eigenen Vorhaben. Das kann in der Gruppenarbeit stattfinden bis hin zu Einzelfallhilfen.

Wie groß sind die Erfahrungen des Steinhauses mit Streetwork?

Wir haben bereits zwei mobile Jugendarbeiter im ländlichen Raum. Sie arbeiten beispielsweise in Großdubrau, Radibor, Malschwitz und Guttau und suchen unter anderem bestehende Jugendclubs auf.

Gibt es schon Bewerber für Bautzen?

Bis zum Ende dieser Woche läuft noch die Bewerbungsfrist und wir haben im Moment eine gute Bewerberlage. Aber die formale Qualifikation ist nicht alles, im Gespräch wird sich entscheiden, ob auch eine persönliche Eignung vorliegt. Wir wollen möglichst keine Berufsanfänger nehmen, weil es sich um eine sehr herausfordernde Arbeit handelt, die eine hohe Motivation und eine hohe Belastbarkeit erfordert.

Sie hätten dann künftig vier Streetworker. Wie werden die Teams gebildet?

Es ist nicht sehr sinnvoll, komplette Neueinsteiger, die vielleicht auch keine Ortskenntnis haben, loszuschicken. Wir wollen deshalb unser bestehendes Team aufteilen und je einen erfahrenen Kollegen im städtischen und im ländlichen Raum einsetzen. So muss nicht alles neu aufgebaut werden und es gibt von vornherein schon eine Vertrauensebene.

Wann könnte es losgehen?

Ich hoffe, dass wir spätestens zum 1. März starten können.

Gespräch: Madeleine Arndt

