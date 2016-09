Mobil gleich Auto? Falsch! Die kommende Woche steht ganz im Zeichen von „Anders mobil“. Darunter sind auch überraschende Angebote.

Schon öfter kooperierten Tierpark und Verkehrsgesellschaft in Sachen Kultur. 2006 zum Beispiel fuhren Holzfiguren durch die Stadt. Diesmal sind in sechs Straßenbahnen Musiker und Wortkünstler unterwegs. Zwei von ihnen steigen in beiden Richtungen am Montag, gegen 17 Uhr, auch an der Haltestelle Tierpark ein. Foto: SZ/Archiv © christian suhrbier

Klar sind wir dabei! Sich an den Aktionstagen „Anders mobil“ zu beteiligen, ist für Frank Müller Ehrensache. „Wir sind schon über Jahre Partner der Initiatoren“, sagt der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Görlitz (VGG). Diese heißen Fahrradklub ADFC mit Ines Igney und Katholische Pfarrei Heiliger Wenzel mit der organisationsstarken Gabi Kretschmer.

Dennoch ist vieles neu. Denn diesmal geht es nicht um einen autofreien Sonntag oder eine ähnliche Veranstaltung – jetzt ist eine komplette Woche dem Thema gewidmet. „Das Thema heißt, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzuzeigen“, erklärt Frank Müller, „da gehört die VGG unbedingt dazu.“ Das sehen 19 weitere Firmen, Behörden und Vereine so und haben gleichsam Unterstützung für die Aktionswoche zugesagt. Entstanden ist dabei ein abwechslungsreiches Programm, bei dem Radfahrer, Skater, Fußgänger und Bus-und-Bahn-Benutzer auf ihre Kosten kommen. Wobei Kosten übertrieben ist, denn einiges ist kostenlos. Zum Beispiel vieles, das sich die VGG hat einfallen lassen. Das beginnt mit einer Premiere, sagt VGG-Mitarbeiterin Angelika Dähnert: „Erstmals angeboten wird eine praktische Fahrstunde mit Bus und Bahn auf dem Betriebshof.“

Vollbremsung: Einmalig verrät ein Test, wie sicher der Platz in Bus und Bahn ist

Dabei kann man viel lernen. Zum Beispiel, wie man richtig ein- und aussteigt und wie man sich ausreichend festhält. Verdeutlicht wird das anhand von praktischen Tests. „Da sind Vollbremsungen dabei, deren Wirkungen manchen verblüffen dürften“, ist Angelika Dähnert sicher. Es wird demonstriert, was Fahrer überhaupt in den Spiegeln sehen, und auch für das Bezahlen und Entwerten soll mancher Tipp vermittelt werden. Treff ist am 21. September, ab 10 Uhr, in der VGG Zittauer Straße 71.

Kunstgriff: Zum Liniendienst erhält

der Fahrplan Musik und Unterhaltung

Dass in der Aktionswoche sogar bewiesen wird, dass öffentlicher Nahverkehr nicht nur sicher, sondern unterhaltsam sein kann, gibt es gleich zwei Angebote. Zum einen werden am 19. September unter dem Motto „6xKultur“ Musikanten und Poeten im Liniendienst der Straßenbahn auftreten. Punkt 17 Uhr steigen die Künstler am Demianiplatz, am Tierpark, an der Landeskrone und am Marktkauf in die Bahnen der Linien 2 und 3. Gabi Kretschmer berichtet, dass „ein polnischer Liedermacher mit Gitarrenbegleitung, Schüler der Musikschule Fröhlich, ein Cellist und sogar ein Interpret von Schreibmaschinennachrichten zu erleben sein werden“. Da es sich um den normalen Liniendienst handelt, bleibt freilich ein Wermutstropfen: Kostenlos fahren bei „6xKultur“ nur die Künstler.

Das zweite Unterhaltungs-Novum startet am 24. September, 10 Uhr, am Gleisdreieck zwischen Postplatz und Frauenkirche. „Entdecker-Tour“ nennt die VGG ihre erste besondere Stadtrundfahrt. „90 Minuten lang befahren wir das gesamte Netz, und ein Stadtführer wird dabei erklären, was alles von der Bahn aus für Sehenswürdigkeiten erkennbar sind“, kündigt Angelika Dähnert an: „Und das ist viel mehr als allein Warenhaus oder Heiliges Grab.“ Dieses Angebot ist übrigens wieder kostenfrei.

Segensreich: Zum Finale gibt es eine Ausfahrt mit einem Sonderangebot

Auch der ADFC ist die gesamte Woche aktiv und konzentriert sich klubgerecht auf diverse Fahrradangebote. Höhepunkt dabei soll eine gemeinsame Fahrradausfahrt werden, die am 25. September, 14 Uhr, vor dem Bahnhof startet. Vor der katholischen Jakobuskirche wird ein Halt eingelegt für eine besondere Radfahrersegnung. Ob man an dieser Zeremonie teilnimmt, „das muss jeder für sich entscheiden“, erklärt Gabi Kretschmer. Wer nicht, wartet oder fährt gleich weiter zum Ziel, und das ist wiederum der Betriebshof der VGG. Dort gibt es Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Äpfel vom Stadtgut Görlitz für die Fahrradfahrer. „Wer einen Blick in unsere Betriebsstätten werfen will, dem werden wir auch das ermöglichen“, ergänzt VGG-Chef Müller.

Übrigens: Eine Fotoausstellung zum Thema „Anders

mobil“ ist zurzeit im Café Kugel, Weberstraße 10, zu sehen. Und das Theater weist darauf hin, dass nicht nur zur Aktionswoche, sondern immer Eintrittskarten eine Stunde vor bis eine Stunde nach den Veranstaltungen als Fahrscheine für die städtischen Busse und Bahnen gelten.

