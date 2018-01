Mobil gegen den Dreck Heiko Krumbiegel hat aus Hartz IV heraus eine eigene Firma gegründet. In diesem Jahr will er nun Mitarbeiter einstellen.

Heiko Krumbiegel beim Reinigen eines Polstersessels. © Mario Heinke

Heiko Krumbiegel ist so eine Art Tatort-Reiniger. Nur eben ohne Tatort. Schließlich sind Gewaltverbrechen mit Todesfolge in Zittau eher die Ausnahme. Auf jeden Fall ist er einer, der alles wieder sauber kriegt, so wie der Tatort-Reiniger in der bekannten Fernsehserie des Norddeutschen Rundfunks. Ein Mann, der für jeden Dreck eine Lösung hat, sei sie chemisch oder technisch. Er kommt ins Haus und rückt Schmutz und Modder zu leibe, beseitigt jede Schweinerei, in welcher Form sie auch daherkommt. Flecke, Fett, Fussel, Katzen- oder Hundehaare, nichts kann den Mann abschrecken.

Ein in die Jahre gekommener Sessel oder ein schmuddliges Sofa kann dank seines Einsatzes für kleines Geld wieder flott gemacht und länger genutzt werden. Heiko Krumbiegel reinigt aber auch Auslegware, Teppiche, Stühle und Leder. Ist das alte Leder leicht beschädigt, wird es gleich mitrepariert.

Matratzen, die der Zittauer mit seinem Super-Staubsauger bearbeitet, sind danach zu 99 Prozent vom Milbenkot befreit. Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe können mit einer solchen Reinigung das Wohlbefinden ihrer Gäste verbessern und mit hohen Hygienestandards nicht nur bei Hausstauballergikern glänzen. Der „Zittauer Hof“ und die „Gondelfahrt“ in Jonsdorf nutzen den mobilen Milbenkotvernichtungsservice bereits. Zu den Geschäftskunden des Alles-Reinigers zählt auch Michel-Reisen in Neueibau. Das Reisebus-Unternehmen lässt die Polstersitze in den Bussen reinigen. Das zweite Standbein des Zittauers ist die Aufbereitung von Pkw´s. In der Werkstatt im Autohaus Strauss in Pethau bringt er die Autos seiner Kunden nach allen Regeln der Kunst zum Glänzen, innen und außen, ohne Waschanlage, mit der Hand und allerlei Zaubermittelchen. So eine Rund-um-Reinigung des Autos lohnt sich besonders, wenn man die Absicht hat, sein Auto zu verkaufen.

Der 58-Jährige verfügt über viel Erfahrung, im Reinigungsgewerbe. Als Außendienstmitarbeiter im Vertrieb brachte er 18 Jahre lang die Reinigungsgeräte, mit denen er heute arbeitet, an den Mann und die Frau, bis alle eines hatten. Im Jahre 2012 gründete er aus Hartz IV heraus seine eigene Firma „Mobile & Reinigung.“ Das Geschäft ist sehr saisonabhängig, aber inzwischen verbessert sich die Auftragslage zusehends. „In diesem Jahr bin ich wohl so weit, dass ich Verstärkung brauche und jemanden einstellen kann“, so der Zittauer. Das Einzugsgebiet der mobilen Reinigung erstreckt sich vom Ausgangspunkt in der Breitestraße über ganz Ostsachsen.

Kontakt: 03583 / 69993 15, Mobil unter 0151 23 06 02 04 oder E-Mail: hk-zittau@web.de

