Mobbing an Oberschule Wilsdruff Unter den Schülern gab es massive Drohungen. Neben den Eltern ist auch die Polizei unterrichtet.

Eltern beraten, wie sie den Umgang ihrer Kinder mit den sozialen Medien besser unter Kontrolle bekommen. © Symbolbild: picture alliance / dpa

An der Wilsdruffer Oberschule sind kürzlich massive Drohungen in einem Klassenchat aufgefallen. Darüber informierte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) am Donnerstagabend den Stadtrat. Ausgangspunkt war ein Gespräch am 12. Mai zwischen einer Lehrerin und einem Schüler. Bei dem fiel der Pädagogin ein Taschenmesser auf, das der Junge in die Schule mitgebracht hatte. In der anschließenden Befragung wurde deutlich, dass sich der Schüler bedroht fühlte. Dies betraf noch einen weiteren Schüler der Klasse.

Daraufhin erhielt die Schulleitung Einblick in den Klassen-Chatverlauf. Aus diesem wurde ersichtlich, dass es massive Drohungen der Schüler untereinander gegeben hatte. Welcher Art diese waren, darüber ist öffentlich nichts bekannt, auch nicht, um welche Klassenstufe es sich handelt. Zumindest erscheint der Schulleitung die Angelegenheit so ernst, dass nicht nur die Eltern informiert wurden, sondern auch die Polizei eingeschaltet wurde. Außerdem wurde die Schulbehörde informiert.

Die Eltern wollen sich jetzt zusammensetzen und beraten, wie sie den Umgang ihrer Kinder mit den sozialen Medien besser unter Kontrolle bekommen. Dazu wird es in der kommenden Woche einen Gesprächstermin geben. Moderiert werden soll der Diskussionsabend von Sozialpädagogen der Kuppelhalle Tharandt. (hey)

