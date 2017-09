Mitwirkende für Festumzug gesucht In Bischofswerda gibt es am 10. September einen großen Umzug. Doch noch ist nicht alles perfekt.

Hartmut Schaar ist Cheforganisator des Umzuges. © Steffen Unger

Für den großen Festumzug am, dem 10. September, Sonntag in Bischofswerda sind 60 Bilder geplant. Es laufe nach Wunsch, viele machen mit, es gibt tolle Ideen, sagte Cheforganisator Hartmut Schaar vor einigen Tagen auf Anfrage. Im Detail zeigt sich jetzt aber: Zur Gestaltung einiger Bilder werden noch zehn bis 15 Mitwirkende gesucht. Die Kostüme, die sie brauchen, bekommen sie gestellt, teilt die AG Festumzug mit. Außerdem bestehe noch Bedarf an zwei zuverlässigen Lkw-Fahrern. Interessenten können sich direkt bei Hartmut Schaar melden, 03594 706798 oder 0162 1356504. (SZ)

zur Startseite