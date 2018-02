Mittwochs sind die häufigsten Einsätze 530 Mal sind die Kameraden der Zittauer Feuerwehr 2017 ausgerückt – aber nur zu 42 Bränden.

Hauptlöschmeister René Girbig (an der Fahrzeugtür) und Löschmeister Michael Kelz zeigen die neue Drehleiter der Zittauer. Der Mercedes Atego mit Spezialaufbau ist 10,5 Meter lang. Der Euro-6-Diesel bringt 300 PS. Die Leiter lässt sich bis auf 30 Meter Länge ausfahren. Der Korb trägt bis zu 500 Kilogramm. Das 2017 angeschaffte Auto ersetzte die 24 Jahre alte Drehleiter. © Matthias Weber

Zittau. Der Brand in der Lüftung einer Maschine beim Textilveredler Ploucquet im Januar 2017 ist der größte Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Zittau im vergangenen Jahr gewesen. 31 Kameraden, darunter die hauptamtlichen Kräfte und die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Zittau, Abteilung Innenstadt und Hirschfelde, bekämpften den Brand im Industriegebiet Weinau. Das geht aus dem Bericht zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Zittau hervor. Ihre Feuertaufe nach dem Ende der Wittgendorfer Wehr bestanden die Ortswehren Hirschfelde und Schlegel beim Brand einer Akkustation in Wittgendorf. „Das haben sie mit Bravour gemeistert“, sagt Feuerwehrchef Uwe Kahlert.

Insgesamt hatte die Freiwillige Feuerwehr Zittau, zu der auch die Wehren der Ortsteile gehören, im vergangenen Jahr 530 Einsätze. In den allermeisten Fällen rückten die Kameraden nicht wegen eines Feuers aus, sondern um Hilfe zu leisten. Das Retten und Bergen von Personen oder Tieren, Verkehrsunfälle, Ölspuren, Türöffnungen, Beseitigen von Gefahren an Gebäuden und Sturmschäden gehören zu ihrem Alltag. 42 Brandeinsätze gab es 2017, das waren fünf weniger als im Vorjahr. Im August kamen die Kameraden kaum zur Ruhe, Sturm, Orkanböen und Starkregen sorgten für viel Aufräumarbeit. Der stressigste Wochentag für die Feuerwehr ist laut Kahlert der Mittwoch. Warum ausgerechnet dieser Wochentag seit fünf Jahren unverändert die Statistik anführt, kann der Feuerwehrchef nicht erklären.

Uwe Kahlert ist mit 2017 zufrieden, nicht nur, weil den Kameraden größere Katastrophen im Vorjahr erspart geblieben sind, sondern weil sich einiges getan hat in seiner Feuerwehr. Die Sanitäranlagen im Altbau der Zittauer Wache wurden erneuert und ein Sichtschutz in der Fahrzeughalle errichtet. Insgesamt stellte die Stadt Zittau 285000 Euro für Baumaßnahmen bereit. Fördermittel aus Dresden ermöglichten die Anschaffung von 13 neuen Rolltoren im Wert von 124000 Euro. Über ein EU-Projekt bekamen die Zittauer eine neue Drehleiter. Das Gefährt schlägt immerhin mit 650000 Euro zu Buche. Die Kameraden in Hirschfelde erhielten einen neuen Mannschaftstransportwagen und ein Kombinationsgerät mit Schneider und Spreizer. Mit dessen Hilfe lassen sich Menschen aus Fahrzeugen befreien. Wegen der Nähe zur Bundesstraße 99 wurde diese Anschaffung nötig. Auch die Zittauer Wehr erhielt ein hydraulisches Rettungsgerät.

Besonders dankbar ist der Feuerwehrchef für einen Stadtratsbeschluss, der den Generationswechsel unter den aktiven Kameraden erleichtert. Die Stadt bezuschusst den Erwerb des Führerscheins für Lkw mit Hänger mit 1 500 Euro für zwei Kameraden im Jahr. Der Erwerb eines solchen Führerscheins kostet mindestens 2000 Euro, bislang gab es den Zuschuss nur für einen Kameraden pro Jahr.

Auch in den kommenden Monaten sind weitere Investitionen geplant. Zittau bekommt eine neue Schlauchwaschanlage, die Schlegeler Ortswehr neue Sanitäreinrichtungen und eine neue Heizung. Außerdem werde damit begonnen, alle Gerätehäuser mit einem Internetanschluss auszustatten, so Kahlert.

Neben der materiellen Sicherung der Arbeitsfähigkeit freut sich der 49-Jährige über seine „starke Jugendfeuerwehr“, in der jetzt 57 Kinder und Jugendliche üben. Von Nachwuchssorgen keine Spur. „Das ist ein Verdienst der Jugendwarte“, lobt er. Erstmalig ist bei der Jahreshauptversammlung deshalb ein Jugendwart für herausragendes Engagement ausgezeichnet worden. Der erste Präsentkorb mit Badegutschein ging an Jugendwart Igor Albrecht von der Abteilung Innenstadt.

Auszug der Einsätze 2017

Brandeinsätze: 42

Retten von Personen: 30

Retten und Bergen von Tieren: 70

Türöffnungen: 6

Sturmschäden: 17

Verkehrsunfälle: 27

Ölschäden: 9

Gefahrenabwehr an Gebäuden: 33

Fehleinsätze: 41

Leistungen für Stadtverwaltung: 177

Einsatzübungen: 14

Quelle: Bericht Jahreshauptversammlung

zur Startseite