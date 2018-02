Mittwochs nicht allein Der Freitaler Seniorenklub bietet einmal pro Woche ein Programm für Betagte. Jetzt ist der Klub des DRK in neue Räume gezogen.

Anne-Kathrin Schurig öffnet einmal pro Woche den Seniorenclub in der ehemaligen Feilenfabrik. © Andreas Weihs

Freital. Das Motto dieses Nachmittags ist nicht schwer zu erraten. An den Fenstern hängen Girlanden. Luftballons in Herzchenform sind an den Gardinenstangen befestigt. Eine Dame kommt gerade zur Tür herein, Teufelshörner auf dem Kopf. Alle lachen herzlich. „Heute ist Fasching“, kommentiert Anne-Kathrin Schurig die Szenerie und lacht auch. Die 48-Jährige ist Chefin des Seniorenklubs beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Zum Jahresbeginn ist der von der Dresdner Straße 207 in die Feilenfabrik umgezogen.

Dort hat sich das DRK eine neue Zentrale aufgebaut. Der Wohlfahrtsverband hatte die Feilenfabrik vor anderthalb Jahren aus der Insolvenzmasse des Berufsausbildungszentrums gekauft. Seitdem wird die Industrieanlage, in der bis 1991 Feilen hergestellt wurden, Stück für Stück umgebaut. Es sind eine Möbelhalle, Büros für die Verwaltung und Schulungsräume entstanden – und nun auch der Seniorenklub.

Dafür wurde aus zwei Zimmern ein großes gemacht. Es gibt drei große Tische, eine offene Küche und einen elektrischen Kamin, an dem es sich die Besucher in Wintertagen gemütlich machen können.

Genutzt wird das Angebot vor allem von den Senioren, die noch einigermaßen fit sind und allein zu Hause leben. „Hier sind sie wenigstens einmal in der Woche nicht allein, können Spaß zusammen haben, sich unterhalten“, sagt Schurig.

Immer mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr öffnet sie ihren Klub. Jede Woche lässt sie sich dafür etwas anderes einfallen. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken gibt es mal ein Musikprogramm, mal einen Bildervortrag, mal Gedächtnistraining, mal wird vorgelesen. Die Höhepunkte sind das Sommerfest und die gemeinsame Weihnachtsfeier. In der Regel kommen 20 Senioren zu den wöchentlichen Treffen.

Schurig leitet den Klub mittlerweile seit sechs Jahren, unterstützt von zwei Ehrenamtlern. „Es macht unheimlich viel Freude, weil die Senioren so viel zurückgeben“, sagt sie. Unter den Stammgästen sind mittlerweile Freundschaften entstanden. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir neue Gäste begrüßen dürfen“, sagt Schurig.

Seniorenklub des DRK, mittwochs ab 14 Uhr, Dresdner Straße 303. Kosten: Je nach Programm zwischen fünf und neun Euro, der optionale Fahrdienst kostet zehn Euro.

