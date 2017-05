Mittwoch fällt Entscheidung über Tag der Sachsen Will Riesa das Volksfest – ja oder nein? Darüber wird derzeit hinter verschlossenen Türen geredet – noch.

Beim Auftakt für den Tag der Sachsen in Riesa im Jahr 1999 ist auch die Sachsenhummel dabei. © André Wirsig

Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) will Sachsens größtes Volksfest im Jahr 2019 nach Riesa holen. Der Stadtrat war sich darüber in seiner vergangenen Sitzung noch unsicher und sorgte für die Vertagung des Entschlusses. Den Ausschlag dafür gab ein Antrag der Linken. Aus Sicht der Räte waren zuletzt noch zu viele Fragen offen, etwa über das finanzielle Risiko. Inzwischen hat das Rathaus nachgearbeitet und die Beschlussvorlage um weitere Details zu den Themen Finanzen, Personal und Sicherheit ergänzt, und zwar mit „erheblichem Aufwand“, wie es aus dem Rathaus heißt. Die Ausschüsse berieten den Vorschlag in dieser Woche nochmals vor, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die finale Entscheidung darüber, ob sich Riesa als Ausrichter für den Tag der Sachsen bewirbt, fällt dann am Mittwoch, 17. Mai, um 17 Uhr in der öffentlichen Stadtratssitzung in der Stadthalle Stern. Nochmals vertagen kann der Rat den Entschluss aber nicht. Die Bewerbungsfrist endet Ende Mai. Den Tag der Sachsen könnte die Stadt mit ihrer 900-Jahr-Feier kombinieren, die ebenfalls 2019 ansteht.

Den letzten Tag der Sachsen hat Riesa 1999 ausgerichtet. Im Zuge dessen wurden auch der Riesenhügel, die Elbquelle sowie die Sachsenarena eingeweiht. Damals hatte sich Riesas 1. Bürgermeister Wolfram Köhler für die Bewerbung stark gemacht.

zur Startseite