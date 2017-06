Mittsommerfest in Nochten Rund 100 Besucher genossen die besondere Atmosphäre im abendlichen Park bei bestem Sommerwetter. Die nächsten zwei Festtermine stehen schon fest.

Blick auf den Teichgarten. © Rolf Ullmann

Scheinwerfer tauchten am Sonnabendabend den Teichgarten im Findlingspark Nochten während des zweiten Mittsommerfestes in ein magisches Licht. Rund 100 Besucher genossen die besondere Atmosphäre im abendlichen Park bei bestem Sommerwetter. Durch die Spremberger Bläsergilde wurden sie dabei mit bekannten Melodien aus Schlager und Musical bestens unterhalten. Am 19. August spielt das Legnica Jugend-Blasorchester im Findlingspark auf. Nicht nur die Freunde des deutschen Schlagers, sondern alle, die an einem zünftigen Fest teilnehmen wollen, sind am 27. August zum traditionellen Heidefest mit seinen vielfältigen Aktivitäten eingeladen.

