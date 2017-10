Mittlere Bergstraße soll 2018 saniert werden Die Route wird dringend als Umleitungsstrecke gebraucht. Doch ihr jetziger Zustand gibt das nicht her.

Breite Fugen durchziehen das Kopfsteinpflaster auf der Mittleren Bergstraße. Seit Jahren gibt es Sanierungspläne für die Strecke in Zitzschewig. Jetzt will die Stadt schnellstmöglich Fördermittel für den Ausbau beantragen. © Norbert Millauer

Es holpert und schaukelt und dröhnt. Auf der Mittleren Bergstraße in Zitzschewig entlang zu fahren, ist definitiv kein Genuss. Das Kopfsteinpflaster dort ist lästig für Autofahrer, für Radfahrer sowieso und auch für die Anwohner, die mit dem Lärm leben müssen. Fußgänger haben es auf der Straße besonders schwer. Denn in weiten Abschnitten gibt es gar keine Gehwege. Da bleibt nichts anderes übrig als sich nah an Zäune und Mauern zu quetschen, wenn ein Auto vorbei jagt.

Für noch mehr Verkehr als dort jetzt schon rollt, ist die Straße nicht ausgelegt. Doch der wird kommen, wenn weiter unten die Meißner Straße in Zitzschewig ausgebaut wird. Im August hat die Stadt die Fördermittelzusage für die Sanierung bekommen. Inzwischen wird geplant, wo die Umleitungsstrecken lang gehen können. Bei den Untersuchungen hat die Stadt festgestellt: Die Mittlere Bergstraße kommt in ihrem jetzigen Zustand als Umleitung nicht infrage. Sowohl wegen des Kopfsteinpflasters als auch wegen der fehlenden Gehwege.

Deshalb soll die Straße nun zügig ausgebaut werden, nach dem die Sanierung über Jahre immer wieder nach hinten verschoben wurde. Die Stadt will jetzt schnellstmöglich Fördermittel beantragen, damit im nächsten Jahr gebaut werden kann. Auch der obere Teil der Gerhart-Hauptmann-Straße soll mit dran kommen. Die Sanierungspläne umfassen den Abschnitt von den Straßenbahnschienen über die Kurve bis zum Spitzgrundweg. Das letzte Stück der Mittleren Bergstraße bis zur Stadtgrenze Coswig ist nicht mit eingeplant.

Den genauen Entwurf und die Kostenberechnung für die Sanierung soll ein Ingenieurbüro übernehmen. Drei verschiedene Unternehmen hatte die Stadt angeschrieben. Doch wegen der guten Auftragslage hat nur eines überhaupt ein Angebot abgegeben. Die Stadträte im Stadtentwicklungsausschuss stimmten am Dienstag einstimmig dafür, dass die Radebeuler Verkehrsplaner Schade Wolf & Kollegen die Planungen für ein Honorar von rund 100 000 Euro übernehmen sollen.

Die Anwohner warten schon lange auf die Sanierung. Viele sind verärgert, weil die Verlängerung der Mittleren Bergstraße auf Coswiger Flur, wo sie Neucoswiger Straße heißt, längst ausgebaut ist. Mit glattem Asphalt und Gehwegen. Auch für die Radebeuler Seite ist das seit vielen Jahren angedacht. Schon 2001 gab es im Rathaus Sanierungspläne. Um Platz für Fußwege zu schaffen, hatten damals bereits einige Grundstückbesitzer ihre Zäune einige Meter zurückgesetzt. 2009 wurde ein Baubeschluss gefasst, doch auch danach verschwanden die Pläne immer wieder in der Schublade. Als Grund für den Aufschub nannte die Stadt Kostenprobleme.

Finanzprobleme gab es auch bei den Sanierungsplänen für die Meißner Straße in Zitzschewig. 2016 hatte die Verwaltung Fördergelder für den Straßenausbau beantragt. Vom Baustart im Herbst war damals die Rede. Alles war vorbereitet: Die Bürger wurden über den Bauverlauf informiert, Umleitungen festgelegt. Doch dann kamen die Fördermittel wider Erwarten nicht. Jetzt ist das Geld zwar da, gebaut werden kann aber trotzdem nicht sofort. Zum einen, weil ja nun erst die Mittlere Bergstraße als Umleitung hergerichtet werden soll. Zum anderen, weil 2018 schon andere große Bauvorhaben anstehen. Im Frühjahr soll die Sanierung der Meißner Straße in Mitte starten. Außerdem muss sich die Stadt mit Coswig abstimmen. Dort wird es im nächsten Jahr unter anderem Baustellen auf der Moritzburger, der Weinböhlaer und der Industriestraße geben.

